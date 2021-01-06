İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?

İş Bankası’nın genel müdür yardımcısı olan Hakan Aran’ın kim olduğu ve hangi bölümden mezun olduğu merak edilmektedir. Peki Hakan Aran kimdir?

Hakan Aran Kimdir?

1968’de Hatay’da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğ bölümünü 1990 yılında bitirmiştir. Yüksek lisansını Başkent Üniversitesi’nde yapan Hakan Aran, İşletme alanında yapmıştır.

Üniversiteyi bitirdiği yıl İş Bankası’nda stajyer olarak başlayan Hakan Aran 9 yıl sonra Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümünde müdür yardımcılığı yapmıştır. İlerleyen yıllarda müdürlüğe yükselmiştir. 2008 yılından beri İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir.