İş Bankası’ndan şubeye gitmeden evraksız 50.000 TL anında ihtiyaç kredisi

Yeni yılın gelmesiyle beraber pek çok banka kredi kampanyaların da güncellemelere giderek değişiklik yaptı. Kredi veren bankalar yeni yılla beraber verdikleri kredileri müşterileriyle paylaştılar. Bu bankalar arasında İş Bankası da yer aldı. Şubeye gitmeden, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almak mümkün hale geldi.

İş Bankasının açıkladığı yeni yıl kredi kampanyası için yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle tedbirleri dikkate alarak kredi veriyor. Banka müşterilerine herhangi bir belge ihtiyaç duyulmadan yüksek limitle krediyi verilebiliyor. Bankanın duyurduğu başvuru yolları aracılığı ile kredi başvurusunda bulunan banka müşterileri eğer kredileri onaylanır ise şubeye gitmeden ihtiyaç kredileri çekebiliyorlar.

İş Bankası’ndan şubeye gitmeden İhtiyaç Kredisi

İş Bankası, yeni yılla beraber düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyasındaki faiz oranları ile pek çok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Bu aralar pek çok banka ihtiyaç kredileri için %2 faiz oranları isterken İş Bankası bu faiz oranların daha da düşüğüne kredi vereceğini açıkladı.

Ayrıca banka tarafından ödeme koşullarında da bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi. Salgın ile mücadele sürecinde daha kolay ödeme ve başvuru seçenekleri verilmektedir. Aynı zamanda banka müşterileri kendilerine uygun olan şekilde aylık kredi taksitlerini de üç ay boyunca erteleyebilecektir.

İş Bankası kredi koşulları neler?

İş Bankasının verdiği yeni yıl kredi kampanyasından yararlanmak isteyen banka müşterileri için bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre yeni yılın başlaması ile kullanılabilen ihtiyaç kredisinin vade ve ödeme seçenekleri, uygulanacak faiz oranlarıyla alakalı banka şunları açıkladı;

– Müşteriler banka şubesine gitmeden en fazla 50.000TL tutarında kredi alabilecekler.

– Kredi taksitleri Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemesi kapsamında en fazla 36 ayla sınırlandırılacaktır.

– Kredi kampanyasında uygulanacak aylık faiz oranıda %1.50 olacaktır.

– Kredi kullanmanın sonrasında banka müşterileri doksan gün (3 ay) ödemesiz olarak dönem hakkından yararlanabilecektir.

-Aynı zamanda Esnek ödeme seçenekleri ile istenilen şekilde ödenebilecektir.

İş Bankası’nınbu kredi kampanyasından bankanın resmi web sitesi olan https://www.isbank.com.tr/ ve İşCep veya bankamatikler aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.