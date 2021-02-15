İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!

Daha önce müşterileri için transfer kredisi sunan Yapı Kredi şimdi ise borç transfer kredisi ile başka bankalara ait borçları avantajlı ve güncel imkanlarla yapılandıracağını duyurdu. Kısa zaman öncesinde ise borç transfer kredisi ile İş Bankası dışında farklı bir bankaya olan borçların yapılandırmasını sağlayarak müşterilerin gelir durumunu ve faiz oranlarını yeni kredi kampanyası ile beraber eski olan borçları yapılandırıyor.

Konut Kredisi ve Taşıt kredisi için Yapılandırma Kredisi

Geçtiğimiz dönemlerde bankanın sunmuş olduğu kampanya ile konut kredisi borcunun transfer kredisi ile yapılandırma fırsatı sunan banka şimdi ise devam eden borçlar için İş Bankası başvuruları almaya devam ediyor. Başvuruların olumlu sonuçlanması ile birlikte güncel faiz oranları ve borçların yapılandırılması sağlanmaktadır.

Faiz oranları ve Başvuru şartları nelerdir?

Konut kredisi ve taşıt kredisinde yapılandırma için şubelere giderek başvuru yapılabilmektedir. Banka müşterilere özel değerlendirme ile transfer kredisi ile sonuç belirleyecektir. Olumlu sonuçlandığı taktirde transfer kredisi müşterilere sunulmaktadır.

36 ay vade ile transfer kredisi sunan banka Konut, kredi, taşıt ve ihtiyaç kredileri için borç transferi yapacak olan müşterilere İş Bankası şubesine giderek kredi başvuru şartları ile kredinin konut veya ihtiyaç kredisi gibi çeşide göre başvuru esnasında özel olarak konuşma sağlanacağı duyuruldu.