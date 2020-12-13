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İş Bankası'ndan düşük faiz oranları ile 150 bin TL ihtiyaç kredisi verilmeye başlandı!

Türkiye'nin en önemli bankalarından olan İş Bankası, kapsamındaki müşterilere oldukça avantajlı şartlar altında 150 bin TL kredi sunuyor. Banka tarafından oluşturulan esnek ödeme planları ile müşterilerin bütçelerine uygun taksitler ortaya konuyor...

13 Aralık 2020 Pazar 13:23
İş Bankası'ndan düşük faiz oranları ile 150 bin TL ihtiyaç kredisi verilmeye başlandı!
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Türkiye’nin en önemli bankalarından olan İş Bankası, müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni bir kredi kampanyasını ortaya koydu. Covid-19 virüsü salgını nedeniyle pek çok vatandaşın maddi anlamda sıkıntı içine girdiği bugünlerde İş Bankası kapsamındaki müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni bir paket sunmaya başladı. Kredi paketi kapsamında elektronik eşyadan eğitim ödemelerine, beyaz eşyadan ev aletlerine kadar pek çok ürün için kredi imkanı veriliyor.

Esnek Taksit Ödemeleri

İş Bankası tarafından ortaya konan kredi paketi ile birlikte vatandaşların geri ödeme taksitleri altında ezilmemesi için altenatif ödeme planları ortaya konuyor. İhtiyaç kredilerinde sunulan düşük faiz oranları ile birlikte belirlenen geri ödeme taksitleri ve vade sayısı kişilerin durumlarına uygun bir şekilde ortaya konuyor.

3 Ay Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu

İş Bankası kapsamında vatandaşların çektikleri kredilerin taksitlerini 3 ay erteleme imkanı sunulmaktadır. Ödemelerine 3 ay geç başlayabilecek vatandaşların kredilere başvurabilecekleri kanallar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • SMS yöntemi
  • İşCep
  • İntenet şubesi
  • Web sitesi
  • Bankamatik
  • Telefon şubesi
  • Banka şubesi

İş Bankası 150 Bin TL Kredi Paketi

İş Bankası kapsamında verilen 150 bin TL kredi paketi bünyesinde vatandaşlara yüzde 1,40 oranında faiz oranı sunuluyor. Ayrıca kredi paketi bünyesinde 36 aya kadar ulaşabilen vade imkanı sunuluyor. 3 ay ödemesiz sunulan kredi bünyesinde eşit taksitli ödeme yapılmak istenmesi halinde kişilerin her ay 5 bin 586 TL ödeme yapacakları görülmektedir. Buna karşılık kredi çeken kişilerden 787 TL kredi tahsis ücreti ve 766 TL de hayat sigortası için ücret talep edilmektedir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Iş BankasıKrediEsnek ödeme
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