İş Bankası'ndan düşük faiz oranları ile 150 bin TL ihtiyaç kredisi verilmeye başlandı!

Türkiye’nin en önemli bankalarından olan İş Bankası, müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni bir kredi kampanyasını ortaya koydu. Covid-19 virüsü salgını nedeniyle pek çok vatandaşın maddi anlamda sıkıntı içine girdiği bugünlerde İş Bankası kapsamındaki müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni bir paket sunmaya başladı. Kredi paketi kapsamında elektronik eşyadan eğitim ödemelerine, beyaz eşyadan ev aletlerine kadar pek çok ürün için kredi imkanı veriliyor.
Esnek Taksit Ödemeleri
3 Ay Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu
İş Bankası kapsamında vatandaşların çektikleri kredilerin taksitlerini 3 ay erteleme imkanı sunulmaktadır. Ödemelerine 3 ay geç başlayabilecek vatandaşların kredilere başvurabilecekleri kanallar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.
- SMS yöntemi
- İşCep
- İntenet şubesi
- Web sitesi
- Bankamatik
- Telefon şubesi
- Banka şubesi
İş Bankası 150 Bin TL Kredi Paketi
İş Bankası kapsamında verilen 150 bin TL kredi paketi bünyesinde vatandaşlara yüzde 1,40 oranında faiz oranı sunuluyor. Ayrıca kredi paketi bünyesinde 36 aya kadar ulaşabilen vade imkanı sunuluyor. 3 ay ödemesiz sunulan kredi bünyesinde eşit taksitli ödeme yapılmak istenmesi halinde kişilerin her ay 5 bin 586 TL ödeme yapacakları görülmektedir. Buna karşılık kredi çeken kişilerden 787 TL kredi tahsis ücreti ve 766 TL de hayat sigortası için ücret talep edilmektedir.