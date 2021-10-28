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İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?

Vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredileri ile sağlamaktadır. Bankalar,müşterilerine özel uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaktadır. İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi detayları araştırılmaktadır. İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi detayları nelerdir? Bu haberimizde İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi detaylarını sizler için derledik. İşte İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi detayları...

28 Ekim 2021 Perşembe 04:03
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?
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Türkiye’de ekonomik olaylarda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İnsanlar ihtiyaçlarına uygun kredileri araştırmaktadır. Uygun faiz oranlarıyla kredi veren İş Bankası’nın kredi detayları araştırılıyor. İş Bankası’nın uygun faiz oranlarıyla kredi detayları nelerdir?

İş Bankası’ndan uygun kredi hamlesi

İş Bankası 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Bu kredi imkanından faydalanmak için bankanın resmi sitesinden ve şubelerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Faydalanılacak kredi için vatandaşa özel kredi faiz oranları uygulanmaktadır. İş Bankası’nda uygulanacak faiz oranı genellikle 1.60 olarak karşımıza çıkmaktadır. 3 ay sonra ödeme imkanı da banka tarafından müşterilerine sunulmaktadır.


Son Güncelleme: 28.10.2021 04:03
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