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İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti'den Masrafsız Finansman Desteği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruyorlar. Son olarak bankalardan acil nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi! İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti'den masrafsız finansman desteği verilmeye başlandı…

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti'den Masrafsız Finansman Desteği
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Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kala vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını gidermek için bankalar tarafından sunulan kredi kampanyalarına ilgi göstermeye başladı. Tam da bu sırada İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti'den Masrafsız Finansman Desteği geldi. Müşterilerin kredi tahsis ve sigorta ücretleri gibi ücretlerle uğraşmadan kredi çekmek istediği bu dönem içinde bu üç banka tam onlara göre bir kredi kampanyası ortaya koydular.

Ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca kişinin maddi olarak problem yaşamasına neden olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok banka vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ortaya koydu. Ancak krediler çekilirken vatandaşlar için sigorta masrafları ve kredi tahsis ücretleri can sıkıcı hale geldi. Bu kesintileri yaşamak istemeyenler ise bankaların Taksitli Avans Hesap ürünlerine ilgi göstermeye başladı.


Taksitli Avans Hesap ile birlikte kullanıcıların acil nakit ihtiyaçları çeşitli kesintiler olmadan karşılanabiliyor. Kredi paketlerine göre en önemli farklarının ise daha düşük tutarlarda para transferlerini içeriyor olması. Üstelik bu hesaplar üzerinden karşılanan nakit ihtiyaçlarının geri ödemesi için 12 aya kadar ulaşan taksit imkanı sunuluyor. Genel olarak aylık %1,25 oranında sunulan faiz oranı bankadan bankaya değişebilmekte.

İş Bankası Taksitli Avans Hesap

İş Bankası’nda da taksitli avans hesap uygulaması yürütülmektedir. Burada müşterilerin kendi isimlerine açılmış olan taksitli ek hesap üzerinden acil nakit ihtiyaçları giderilebilmektedir. 12 ayda geri ödeme yapılabilen ek hesap üzerinden maksimum 10.000 TL’ye kadar para çekilebiliyor. Faiz oranı olarak ise %1,25 kullanılıyor.

Vakıfbank Taksitli Avans Hesap

Vakıfbank üzerinden taksitli ek hesap ile maksimum 10.000 TL değerinde aylık %1.25 faiz oranıyla acil nakit ihtiyaçları giderilebilmektedir. 12 ay boyunca aylık 916 TL taksit ile 10.000 TL nakit çekilebilmektedir.

Garanti Bankası Taksitli Avans Hesap

Garanti BBVA Bankası üzerinden de taksitli avans hesap kullanarak acil nakit ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Herhangi bir masraf ve komisyon alınmadan verilen tutarlar en fazla 10.000 TL olabilmektedir. Aylık faiz oranı %1.25 olarak sunulmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:32
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