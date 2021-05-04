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İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 16:11
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0.87’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi.

Kredi hesaplama tablosu için şu adresten faydalanabilirsiniz; https://www.isbank.com.tr/kredi-hesaplama#Taksit_ihtiyac

 

 

 

 



Son Güncelleme: 04.05.2021 16:11
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