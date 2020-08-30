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İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 30 Ağustos 2020 Pazar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 30 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 01:53
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 30 Ağustos 2020 Pazar
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL


Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0,87’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;



Son Güncelleme: 30.08.2020 01:53
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