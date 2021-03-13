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İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 13 Mart 2021 Cumartesi

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 13 Mart 2021 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:19
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 13 Mart 2021 Cumartesi
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.40’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi.

Kredi hesaplama tablosu için şu adresten faydalanabilirsiniz; https://www.isbank.com.tr/kredi-hesaplama#Taksit_ihtiyac

 
 

 

 

 


Son Güncelleme: 13.03.2021 17:19
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