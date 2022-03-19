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İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Hesap Açanlara 200 TL Nakit Hediye ve Ücretsiz Hediye Kuponu Dağıtılıyor!

İş Bankası, Mart ayının ortasında aldığı son dakika kararla birlikte dijital uygulama üzerinden müşterisi olanlara özel fırsatlar sunuyor. Pazarama’ da geçerli 50 TL hediye kuponunun yanı sıra bankacılık hizmetlerinin masrafsız gerçekleştirilmesi ve 200 TL MaxiPuan gibi özel ödüller söz konusu. Bu ödüllerden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

19 Mart 2022 Cumartesi 13:25
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Hesap Açanlara 200 TL Nakit Hediye ve Ücretsiz Hediye Kuponu Dağıtılıyor!
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İş Bankası, Mart ayının ortasında aldığı son dakika kararla birlikte dijital uygulama üzerinden müşterisi olanlara özel fırsatlar sunuyor. Pazarama’ da geçerli 50 TL hediye kuponunun yanı sıra bankacılık hizmetlerinin masrafsız gerçekleştirilmesi ve 200 TL MaxiPuan gibi özel ödüller söz konusu. Bu ödüllerden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

Türkiye İş Bankası, ilk defa İş Bankası müşterisi olacaklar için özel bir kampanya düzenledi. Birçok banka, dijital platformlar aracılığı ile hesap açanlara çeşitli hediyeler sunarken İş Bankası kesenin ağzını iyiden iyiye açtı ve birçok hediyeyi tek çatı altında topladı. İşCep mobil uygulamasını indirip şubeye gitmeden dijital adımları tamamlayarak İş Bankası müşterisi olanlar, bu özel fırsatlardan ücret ödemeden yararlanabiliyor.

1 Yıl Boyunca Havale ve EFT Ücreti Yok

İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası hesabı açanlar, 1 yıl boyunca havale ya da EFT masrafı ödemiyor. Hesap açılışı sonrasında 7 gün içerisinde tanımlanacak istisnalar, tek seferde 50.000 TL’ye kadar olan işlemleri kapsıyor.

Bir diğer önemli avantaj ise İş Bankası’nın dijital alışveriş platformu olan Pazarama uygulamasına yönelik. İşCep üzerinden hesap açıp kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan kullanıcılara Pazarama uygulamasında kullanmak üzere 50 TL indirim kodu tanımlanıyor.

Pazarama için tanımlanan indirim kuponları, market alışverişlerinde kullanılabiliyor. İşCep uygulamasını indirip müşteri olanlar, tek seferle sınırlı olmak kaydı ile faizsiz nakit avans hizmetinden faydalanabiliyor. 5 ay vade sınırı ile uygulanan bu hizmet, nakit ihtiyacı olanlar için son derece faydalı olacak. Maximum özellikli kredi kartı veya banka kartı alanlar, yine İşCep üzerinden hesap açmış olmaları şartı ile 200 TL’lik ilk harcamalarına özel 200 TL MaxiPuan kazanabilmekte. Yapılacak ilk 200 TL ya da üzeri harcama sonrasında işlem yapılan karta İş Bankası tarafından 200 TL MaxiPuan tanımlanacaktır. Böylece ilk 200 TL tutarındaki harcamanız İş Bankası tarafından karşılanmış olacak. 

Tüm bu avantajlardan faydalanmak için yapmanız gereken son derece basit. Hemen mobil uygulama indirme servisini kullanarak İşCep uygulamasını cep telefonunuza indirin ve “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğini kullanarak şubeye bile uğramadan İş Bankası hesabınızı açın. Hesap açılışı sonrasında bazı özelliklerden faydalanmanız için kredi kartı ya da banka kartı başvurusu yapmanız gerekecektir.
 

Son Güncelleme: 19.03.2022 13:27
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Anahtar Kelimeler:
Iş BankasıEftHavale
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