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İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 7 Mart 2021

İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 7 Mart 2021 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı haberi güncel ayrıntılarını Mart 7 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 14:38
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 7 Mart 2021
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.40’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi.

Kredi hesaplama tablosu için şu adresten faydalanabilirsiniz; https://www.isbank.com.tr/kredi-hesaplama#Taksit_ihtiyac

 
 

 

 

 


Son Güncelleme: 07.03.2021 14:38
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