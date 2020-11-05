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İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 5 Kasım 2020

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 05-11-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 07:35
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 5 Kasım 2020
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.25’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 
193.602,00 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar
100.000,00 TL
Kredi Tutarı
120
Kredi Vadesi
1.613,35 TL
Taksit Tutarı
%1,25
Faiz Oranı


Son Güncelleme: 05.11.2020 07:35
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