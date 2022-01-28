İş Bankası bireysel emeklilik iptal işlemi nasıl yapılır ?

Bireysel emeklilik konusuna dair tüm bilgileri yazımızda verdik. Bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır? Bireysel emeklilik nedir? Bireysel emekliliğe isteğiniz doğrultusunda katılabildiğiniz gibi zorunlu olarak da katılabiliyorsunuz. İki sistemden de çıkmak istediğiniz takdirde aynı işlemleri uygulamanız yeterlidir. Bunun yanı sıra sistemden çıktığınız zaman para iadesi almaktasınız. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik vatandaşlara ikinci bir emeklilik imkanı sağlar. Az miktarlarda birikim yapma olanağı sunmaktadır. İki farklı bireysel emeklilik uygulaması vardır. İlki kişilerin kendi arzuları soğrultusunda katıldıkları sistemdir. İkincisi ise 45 yaş altı sigortalı çalışanlar ile devlet memurlarının zorunlu olarak dahil edildikleri zorunlu bireysel emeklilik sistemidir. Diğer bir adı ise otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemidir.

Her iki bireysel emeklilik sisteminde de iptal işlemi aynı şekilde yapılır. Yalnızca zorunlu bireysel emeklilikte 6 aydan önce ayrılırsanız ödemiş olduğunuz miktar kesintisiz tarafınıza iade edilir. Bu yazımızda da her iki sistem için iptal işleminin nasıl yapıldığını detaylıca anlattık.

Bireysel emeklilik iptal işlemi yapma

Vatandaşların kendi katıldıkları ya da otomatik dahil oldukları bireysel emeklilik sisteminden ayrılmaları kolaydır. Bu yöntemler şu şekildedir:

Telefonla çağrı merkezini arayarak bireysel emeklilik iptali talebi iletmek,

Bireysel emeklilik cayma formunu doldurarak fax ya da mail yolu ile iletmek.

İşbank bireysel emeklilik iptal etme yolları

Bu işlem için ayrılma talebini üç farklı şekilde yapabilirsiniz. Bunlar:

Anadolu Hayat mobil uygulaması ya da intenet uygulaması üzerinden,

İş bankası bireysel emeklilik iptali sms aracılığı ile

Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik İş Bankası çağrı merkezi üzerinden yapabilirsiniz.

İş Bankası bireysel emeklilik iptal etme numarası

İş Bankası Anadolu Hayat Emeklilik için katıldığınız bireysel emeklilik sisteminin her iki türlüsünü de kolay yolla iptal edebilirsiniz. Bu yöntemlerin en kolayı çağrı merkezini aramaktır. Çağrı merkezi üzerinden iş bankası emeklilik iptali için şu işlemleri yapmalısınız:

İlk olarak 0850 724 55 00 numaralı hat üzerinden Anadolu Hayat Çağrı Merkezi’ne bağlanın,

Ardından bireysel emeklilik iptali ile ilgili menüye ulaşana kadar sistemin size verdiği direktifleri takip edin,

Daha sonra talebiniz alınacak ve bireysel emeklilik iptal numarasından Müşteri Temsilcisi sizinle iletişime geçecek.

Bireysel emeklilik iptali için sizi arayan temsilci sistemde biriken parayı ayrıldığınız takdirde elinize geçecek tutarı ve gereken tüm bilgileri size aktaracaktır.

Bu işlemler sonrasında bireysel emeklilikten çıkma işleminizin onayı için sistemde kayıtlı olan mail adresinize iptal formu gönderilecektir.

Mailinize gelen bu formu tam doldurarak imzalayıp +90(212) 317 70 77 numaraya faxlamalısınız. Bunun yanı sıra hizmet@anadoluhayat.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Bireysel emeklilik iptal formu

Bireysel emeklilik iptali için doldurduğunuz formu kargo ya da posta aracılığı

Bireysel emeklilik sisteminin iptal edilebilmesi için aramadan direkt yukarıdaki belirtilen adrese form göndererek de işlem yapabilirsiniz. Lakin bu işlemi yapmanız çok önerilmez. İşlemi telefonla arayarak yapmanız hem bilgi almanız açısından hem de sıkıntı yaşamamanız açısından çok daha iyi olacaktır. Bireysel emeklilik iptal formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Anadolu emeklilik bes iptal formu

İş Bankası bireysel emeklilik sms iptali

Bireysel emeklilik iptal işlemleri sms aracılığı ile yapılamamaktadır. Bunun yerine müşteri hizmetlerini arayarak işlem yapmanız daha kolay olacaktır.

Bireysel emeklilik iptali sonucu para iadesi ne zaman yapılır?

Eğer bireysel emekliliğe kendi isteğinizle girip daha sonra iptal işlemi yaparsanız para iadeniz 15 gün içerisinde yapılmaktadır. Banka 15 günlük bir süre verir lakin çoğu zaman daha erken yatar. En geç 7 gün içinde alacağınız miktar hesabınıza yatırılır.

Zorunlu bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır?

Yukarıda anlattığımız bireysel emeklilik iptal işlemleri zorunlu bireysel emeklilik iptali için de geçerlidir. Lakin alacağınız ödemenin hesaplanma işlemi farklıdır. Bunun için detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

Zorunlu Bireysel Emeklilik

İş Bankası bireysel emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

İş Bankası bireysel emeklilikte biriken miktarı sorgulamak oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak T.C kimlik numaranız ve şifreniz aracılığı ile şu sayfaya giriş yapmalısınız -> https://ahesube.anadoluhayat.com.tr/ .

. Sisteme giriş yapınca Bireysel Emeklilik seçeneğine tıklayarak toplam birikim miktarınızı, devlet katkı payı tutarını, sistemden emekli olduğunuz zaman ne kadar miktar alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bireysel emeklilik hesaplama işlemi

Bu işlem şu şekilde yapılmaktadır: