İş Bankası 3 ay ertelemeli anında kredi fırsatı yeniden sunuldu!

Acil nakit ihtiyacı doğan ve bu ihtiyacını bankalardan çekeceği krediler ile karşılamak isteyen vatandaşlar için İş Bankası’ndan sevindirici haber geldi. Son olarak ortaya konan kredi kampanyası ile birlikte 3 aya kadar erteleme imkanıyla kredi veriliyor.
İş Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi
İş Bankası tarafından verilen 3 ay ertelemeli krediler, bankanın konjonktörel olarak ortaya koyduğu marketing hizmetleri arasında yer alıyor. Bu türdeki kredilerde hem müşteri memnuniyeti hem de sadakatini sağlayan banka, uzun vadede daha fazla müşteriye sahip oluyor. Üstelik bu kredilerin anında çekilebiliyor olması, onları daha cezbedici hale getiriyor.
Anında kullanılabilen 3 ay ertelemeli kredilerde gecikme durumu oluşmayacak şekilde güncel faiz düzenlemesi yapılabilmektedir. Dönem dönem uygulanan bu kredi türünden haberdar olmak için bankanın intenet adresinin takip edilmesi ya da SMS yoluyla bilgilendirme alınması gerekmektedir.
İş Bankası Ertelemeli Kredi Hesaplama ve Faiz Oranları
İş Bankası kapsamında verilen 3 ay ertelemeli kredilerde yüzde 0,89 faiz oranı uygulanmaktadır. Kredi bünyesinde uygulanan faiz oranı azami yüzde 1’e kadar çıkabilmektedir. Faiz oranları müşteriden müşteriye değişmektedir. Faiz oranları belirlenirken müşterilerin çekecekleri kredilerin miktarı, kredi puanları ve geri ödeme planı etkili olmaktadır.
Kampanya kapsamında geri ödeme vadeleri maksimum 60 aya kadar çıkabilmektedir. 3 aylık erteleme dışarı çıkarıldığında 57 ay içinde ödemelerin yapılması lazımdır. Aşağıdaki kısımda 3 ay ertelemeli kredi hesaplama önek tablosu yer almaktadır.
Faiz Oranı Çekilecek Kredi Aylık Taksit Erteleme Sonrası Tek Taksit Toplam Geri Ödeme
24 Ay 0,89 20.000 949,33 TL 3004,11 TL 23.147,46 TL
36 Ay 0,89 30.000 1008,16 TL 3275,45 TL 36994,05 TL
48 Ay 1 50.000 1376,96 TL 4805,04 TL 67505,11 TL
60 Ay 1 75.000 1760,47 TL 6289,53 TL 106521,09 TL
Çekilen kredi miktarından İş Bankası kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Binde 5 oranında alınan bu miktar 50.000 TL kredide 250 TL’ye karşılık gelmektedir. Diğer yandan hayat sigortası prim bedeli ve kredi vadesi süresince müşteri tarafından sende 1 defa olacak şekilde finanse edilmektedir.
Hayat sigortası prim bedeli müşterilerin yaşlarına göre değişmektedir. Ortalama aylık 200 TL karşılığında senelik hayat sigortası yapılabilmektedir.
İş Bankası 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvuru Kanalları
İş Bankası kapsamında kredi çekilebilmesi için İçCep uygulaması, intenet şubesi, bankamatikler, SMS ve şubeler kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda tüm kanallar üzerinden nasıl başvuru yapılabileceği sıralanmıştır.
- İşCep ertelemeli kredi başvurusu: “Krediler” – “anında kredi başvurusu” üzerinden veya “başvurular” – “kredi” – “anında kredi” adımları takip edilerek.
- İş Bankası resmi intenet sitesinde yer alan “hemen başvur” butonu üzerinden.
- İş Bankası intenet şubesi üzerinden: “Kredilerim” – “anında kredi başvurusu” üzerinden ya da “başvuru-ürünler” – “anında kredi başvuru” adımları takip edilerek.
- İş Bankası Bankamatiklerinden ertelemeli kredi başvurusu: Kartla işlem yapılacakken; “Daha Fazlası” – “Anında Kredi ve Ek Hesap” takip edilerek. Kartsız işlem yapılacakken; “Başvurular” – “İhtiyaç Kredisi” üzerinden.
- İş Bankası ertelemeli kredi başvurusu Telefon Şubesi üzerinden 0 850 724 0 724 numarası aranarak da yapılabilir.
- İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi başvuru işlemi mesajla “nakit, TC kimlik NO., talep edilen kredi tutarı, aylık gelir” aralarda birer boşluk bırakılarak yazılıp 4402’ye SMS gönderilerek de yapılabilir.
- İş Bankası erteleme kredi İş Bankası şubelerinden de gerçekleştirilebilir.