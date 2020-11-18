İş Bankası 3 ay ertelemeli anında kredi fırsatı yeniden sunuldu!

Acil nakit ihtiyacı doğan ve bu ihtiyacını bankalardan çekeceği krediler ile karşılamak isteyen vatandaşlar için İş Bankası’ndan sevindirici haber geldi. Son olarak ortaya konan kredi kampanyası ile birlikte 3 aya kadar erteleme imkanıyla kredi veriliyor.

İş Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi

İş Bankası tarafından verilen 3 ay ertelemeli krediler, bankanın konjonktörel olarak ortaya koyduğu marketing hizmetleri arasında yer alıyor. Bu türdeki kredilerde hem müşteri memnuniyeti hem de sadakatini sağlayan banka, uzun vadede daha fazla müşteriye sahip oluyor. Üstelik bu kredilerin anında çekilebiliyor olması, onları daha cezbedici hale getiriyor.

Anında kullanılabilen 3 ay ertelemeli kredilerde gecikme durumu oluşmayacak şekilde güncel faiz düzenlemesi yapılabilmektedir. Dönem dönem uygulanan bu kredi türünden haberdar olmak için bankanın intenet adresinin takip edilmesi ya da SMS yoluyla bilgilendirme alınması gerekmektedir.

İş Bankası Ertelemeli Kredi Hesaplama ve Faiz Oranları

İş Bankası kapsamında verilen 3 ay ertelemeli kredilerde yüzde 0,89 faiz oranı uygulanmaktadır. Kredi bünyesinde uygulanan faiz oranı azami yüzde 1’e kadar çıkabilmektedir. Faiz oranları müşteriden müşteriye değişmektedir. Faiz oranları belirlenirken müşterilerin çekecekleri kredilerin miktarı, kredi puanları ve geri ödeme planı etkili olmaktadır.

Kampanya kapsamında geri ödeme vadeleri maksimum 60 aya kadar çıkabilmektedir. 3 aylık erteleme dışarı çıkarıldığında 57 ay içinde ödemelerin yapılması lazımdır. Aşağıdaki kısımda 3 ay ertelemeli kredi hesaplama önek tablosu yer almaktadır.

Faiz Oranı Çekilecek Kredi Aylık Taksit Erteleme Sonrası Tek Taksit Toplam Geri Ödeme

12 Ay 0,89 10.000 892,66 TL 2708,55 10.996,24

24 Ay 0,89 20.000 949,33 TL 3004,11 TL 23.147,46 TL

36 Ay 0,89 30.000 1008,16 TL 3275,45 TL 36994,05 TL

48 Ay 1 50.000 1376,96 TL 4805,04 TL 67505,11 TL

60 Ay 1 75.000 1760,47 TL 6289,53 TL 106521,09 TL

Çekilen kredi miktarından İş Bankası kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Binde 5 oranında alınan bu miktar 50.000 TL kredide 250 TL’ye karşılık gelmektedir. Diğer yandan hayat sigortası prim bedeli ve kredi vadesi süresince müşteri tarafından sende 1 defa olacak şekilde finanse edilmektedir.

Hayat sigortası prim bedeli müşterilerin yaşlarına göre değişmektedir. Ortalama aylık 200 TL karşılığında senelik hayat sigortası yapılabilmektedir.

İş Bankası 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvuru Kanalları

İş Bankası kapsamında kredi çekilebilmesi için İçCep uygulaması, intenet şubesi, bankamatikler, SMS ve şubeler kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda tüm kanallar üzerinden nasıl başvuru yapılabileceği sıralanmıştır.