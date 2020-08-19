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İş Bankası 20.000 TL hızlı kredi

İş Bankası 20.000 TL hızlı kredi haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 19 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 05:42
İş Bankası 20.000 TL hızlı kredi
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Son dönem içinde artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması için bankalar sürekli olarak kredi kampanyaları oluşturmaya devam ediyorlar. Özellikle para ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan bu kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Gelir belgesiz ve oldukça hızlı bir şekilde ihtiyaç kredilerinin verildiği bu dönem içinde 20.000 TL’ye kadar krediler kolaylıkla çekilebiliyor. Aşağıdaki kısımda oldukça avantajlı ve hızlı bir şekilde kredi veren bankalar sıralanmış durumda.

İş Bankası 20.000 TL Hızlı Kredi


Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan İş bankası üzerinde 20.000 TL kredi veriliyor. İş Bankası üzerinde bir hesaba sahip olunması halinde intenet bankacılığı üzerinden oldukça kısa bir süre içinde kredi çekilebilmektedir. İş Cep uygulaması aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilmekte, kısa bir süre sonra kredi onayı alınarak kredi çekilebilmektedir. 20.000 TL kredilerde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Paranın teslimi için banka şubelerine gidilebilmekte, ya da hesaplara aktarım yapılabilmektedir.

Akbank Hızlı 20.000 TL Kredi

Akbank kapsamında verilen hızlı krediler de İş Bankası gibi intenet bankacılığı üzerinden çekilebilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlıca başvuruda bulunarak 20.000 TL krediler 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile çekilebilmektedir. Paralar hesaplara aktarılmaktadır.

Cepte TEB 20.000 TL Hızlı Kredi

TEB’in intenet bankacılığı uygulaması olan Cepte TEB üzerinden hızlıca kredi çekilebilmektedir. Uygulamaya giriş yapılması sonrasında oldukça kısa bir süre içinde kredi onayı alınabilmekte, uygun faiz oranları altında 20.000 TL ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. Kredi başvuruları için uygulama kullanıldığında şubelere gidilmesine gerek kalmamaktadır.



Son Güncelleme: 19.08.2020 05:42
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