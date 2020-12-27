İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 27 Aralık 2020 Pazar geri ödeme tablosu

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme tablosu hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 27.12.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

27 Aralık 2020 Pazar 07:42
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 27 Aralık 2020 Pazar geri ödeme tablosu
Takip Et:

Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.40’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 

208.689 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar

100.000,00 TL

Kredi Tutarı

120 ay

Kredi Vadesi

1.725 TL

 

Taksit Tutarı

%1,40

Faiz Oranı


Son Güncelleme: 27.12.2020 07:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!

Popüler Haberler

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 27 Aralık 2020 Pazar geri ödeme tablosu
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
KOSGEB Esnaf Destek Aralık 2020 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Pazar Aralık
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 27 Aralık 2020 Pazar Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Aralık 27 Pazar
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
HDP binası önünde eylem yapan kadın Fevziye Çetinkaya kimdir?
Sosyal yardımlaşma nakdi yardım sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Taksitle telefon satışı yapan mağazalar
İŞKUR TYP Personeli Alım İlanı Yayımlandı! İŞKUR TYP Personel Alımı Başvuru Şartları ve Detayları
Bilgisayardan WhatsApp nasıl açılır? WhatsApp Web giriş işlemleri
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Asgari geçim indirimi kimlere verilir? 2020 AGİ başvuru formu
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.