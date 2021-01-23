İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 23 Ocak 2021 Cumartesi geri ödeme tablosu

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 23.01.2021 tarihli İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme tablosu haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 23.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:46
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 23 Ocak 2021 Cumartesi geri ödeme tablosu
Takip Et:

Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0.87’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 

208.689 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar

100.000,00 TL

Kredi Tutarı

120 ay

Kredi Vadesi

1.725 TL

 

Taksit Tutarı

%1,40

Faiz Oranı


Son Güncelleme: 23.01.2021 19:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı

Popüler Haberler

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 23 Ocak 2021 Cumartesi geri ödeme tablosu
Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir?
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ocak 2021
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Pamir Pekin kimdir? İbrahim karakteri kimdir?
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Gönül Dağı Serdar kimdir? Utku Ateş biyografisi
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Cumartesi Ocak
Günlük Burç Yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi - Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Rüyada şahin görmek nedir? Rüyada şahin görmenin anlamı, tabiri nedir?
Halka yeni sezonda devam kararı aldı! Bölümler artık daha kısa olacak, Hande Erçel'le devam!
11 Kasım bekarlar gününde Alibaba rekora koşuyor!
Vodafone arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Vodafone eski arama kayıtları öğrenme
Gönül Dağı dizisi Cemile karakteri kimdir? Nazlı Pınar Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan biyografisi
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Ağıtçı Hüseyin'i Erdal Cindoruk'ün hayat hikayesi!
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.