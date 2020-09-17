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İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 17 Eylül 2020 Perşembe geri ödeme tablosu

Birçok kişinin merak ettiği İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme tablosu haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 17-09-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 09:55
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 17 Eylül 2020 Perşembe geri ödeme tablosu
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.


İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.15’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

Vade En İyi Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme  
120 Ay %1,15 %15,19 1.541 TL 186.502 TL  
60 Ay %1,15 %15,54 2.316 TL 140.611 TL  
36 Ay %1,15 %16,02 3.408 TL 124.313 TL


Son Güncelleme: 17.09.2020 09:55
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