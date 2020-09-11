İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 11 Eylül 2020 Cuma geri ödeme tablosu

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme tablosu ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 11 Eylül 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

11 Eylül 2020 Cuma 07:14
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 11 Eylül 2020 Cuma geri ödeme tablosu
Takip Et:

Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL


Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0,87’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;



Son Güncelleme: 11.09.2020 07:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?

Popüler Haberler

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 11 Eylül 2020 Cuma geri ödeme tablosu
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Eylül 2020
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Eylül KYK burs yatma tarihleri
DPB Sağlık Bakanlığı 12 bin kamu personeli alımı duyurusu yayınlandı! KPSS ile 12 Bin kamu personeli alınacak
Biyometrik fotoğraf nedir, hangi özelliklerde olmalı? Biyometrik fotoğraf fiyatları ne kadar?
Günlük Burç Yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba - Astrolojik yıldız falınız size bugün neler söylüyor?
Yanlış Anlama ve Mirasyedi filmleri TV'de İlk Kez FOX'ta ekrana geliyor
Bimde 15 Mayıs Cuma 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda verilmez?
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 11 Eylül 2020 Cuma
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Altın ne kadar oldu? 11 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.