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İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 1 Mart 2021 Pazartesi geri ödeme tablosu

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme tablosu ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 1 Mart 2021 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme tablosu hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 11:57
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 1 Mart 2021 Pazartesi geri ödeme tablosu
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.40’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 
                                                                                                                           Geri Ödenecek Toplam Tutar
                                                                                                                 207.038 TL
 
 
Kredi Tutarı
100.000 TL
 

Kredi Vadesi

120 ay

 

Taksit Tutarı

  1.725 TL

 

Faiz Oranı

 %1,40

 


Son Güncelleme: 01.03.2021 11:57
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