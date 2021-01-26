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İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 26 Ocak 2021 Salı

Gündemde büyük yankı uyandıran İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama ile ilgili olarak merak edilen 26 Ocak 2021 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 26 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizde derledik.

26 Ocak 2021 Salı 21:06
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 26 Ocak 2021 Salı
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0.87’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 

208.689 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar

100.000,00 TL

Kredi Tutarı

120 ay

Kredi Vadesi

1.725 TL

 

Taksit Tutarı

%1,40

Faiz Oranı


Son Güncelleme: 26.01.2021 21:06
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