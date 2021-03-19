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İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 19 Mart 2021 Cuma

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 19.03.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

19 Mart 2021 Cuma 20:01
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 19 Mart 2021 Cuma
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0.87’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi.

Kredi hesaplama tablosu için şu adresten faydalanabilirsiniz; https://www.isbank.com.tr/kredi-hesaplama#Taksit_ihtiyac

 

 

 

 


Son Güncelleme: 19.03.2021 20:01
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