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İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 12 Aralık 2020 Cumartesi

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 12 Aralık Cumartesi 00:54 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:54
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 12 Aralık 2020 Cumartesi
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.40’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 
208.689 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar
100.000,00 TL
Kredi Tutarı
120
Kredi Vadesi
1.725TL
Taksit Tutarı
%1,40
Faiz Oranı


Son Güncelleme: 12.12.2020 00:54
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