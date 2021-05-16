Son dönemlerde ülkemizde ve dünya genelinde popüler olanlarla ilgili bazı ülkelerde yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu konuyla alakalı’dan yeni bir adım geldi. İran Parlamentosu, son dönemlerde dünya genelinde popüler olan kripto paralarla ilgili yeni bir karar aldı. İran, kripto paralarla ilgili adım atacak.

Kripto paralarına büyük bir ilgi olduğu için hisse fiyatlarında düşüşler yaşanmıştı. Konuyla alakalı Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda İran Parlamentosu ilgili bakanlıklardan kripto paralarla alakalı bilgi edinmek için talimat verdi. Bundan dolayı yakın zamanda kripto paralar ve borsalarıyla alakalı yeni gelişmeler yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde İran, kripto paraların ithalatta kullanılmasını yasaklayan bir karar almıştı.