İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İpotek için aranan şartlar nelerdir?

İpotekli olarak ihtiyaç kredisi veren bankalar son zamanlarda daha fazla merak edilmeye başladı. İpotekli olarak ihtiyaç kredisi veren bankalar,

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Denizbank,

Vakıfbank,

Türkiye İş Bankası,

Akbank,

HSBC

Sıralanmaktadır.

Ziraat Bankası ipotekli kredileri nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından hem müşterilere hem de müşterisi olmayan vatandaşlara sunulan ipotekli ihtiyaç kredileri için ilk olarak yapılması gereken şubelere gidilmesi gerekmektedir. 60 aya kadar vade seçeneği sunan Ziraat Bankası öte yandan ipotek gösterilen gayrimenkulün %80’ine eş değer kredi verebilmektedir. Ipotek gösterilen mal varlığının %50’si kadar finansman desteği de sunabilen Ziraat Bankası iş yerleri için ekspertiz tarafından sunulan değere göre %75 miktarında kredi sunabilmektedir.

Ziraat Bankası tarafından kişinin mal varlığı üzerine uygulanan ipotek sonrasında istenirse kredi sahibi mal varlığı üzerine sigorta yapabilmektedir. Kredi kullanıldıktan sonra bile hayat sigortası, konut ve deprem sigortaları yapılabilmektedir. Ancak bilinmesi gerekir ki ipotekli kredi için Ziraat Bankası ipotekli kredi isteyen vatandaşlardan ek teminatlar istemektedir.

Halkbank teminatlı kredi özellikleri nelerdir?

Halkbank ipotekli ihtiyaç kredisi Mortgage kapsamında değerlendirilmektedir. Mortgage kapsamında olan ipotekli kredilerin talep edilebilmesi için özellikle şubelere gidilmesi gerekmektedir. Müracaat sonrasında ipotek gösterilecek mal varlığının üzerine 1. dereceden ipotek uygulanacağı belirtilmektedir. Ipotek edilen mal varlığının %80 oranında finansman desteği sağlanacaktır. Halkbank tarafından sunulan iptekli ihtiyaç kredileri için 48 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Ipotekli ihtiyaç kredileri için Halkbankası’nın belirlediği faiz oranı ise %1,52’dir.

Denizbank ipotekli ihtiyaç kredisi özellikleri

Denizbank tarafından sunulan ipotekli ihtiyaç kredisi için 48 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Düşük faiz oranları ile dikkat çeken Denizbank ipotekli ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Denizbank şubelerine gidilerek başvuru yapılması gereken ipotekli ihtiyaç kredisi gerekli belgeler ve şartlar başvuru yapacak olan vatandaşa göre değişiklikler göstermektedir.

Vakıfbank ipotekli kredi özellikleri

Vakıfbank tarafından verilecek olan ipotekli krediler için belirlenen vade seçeneği 48 aydır. Kredinin taksitlendirmelerinde de müşterilerine yardımcı olacağını belirten Vakıfbank talep edilmesi halinde 3 ayda bir ödeme alacağını belirtmiştir. Vakıfbank'tan ipotekli ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için hayat sigortası da yapılması gerekmektedir. Hayat sigortasına ek olarak üzerine ipotek yapılan mal varlığına da konut sigortası uygulanması gerekmektedir.

Tüm bunlara ek olarak ipotekli ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşların kredi notlarının yüksek olması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan vatandaşlar ipotekli kredi alma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bunlara ek olarak ipotek uygulanan mal varlığına sigorta yapılması gerekmektedir. Üzerine ipotek uygulanacak mal varlığının %80’ine eş finansal destek sağlanabilecektir. Vakıfbank ipotekli kredi için gerekli evraklar,

T.C. kimlik kartı (Ehliyet de başvurularda kabul edilmektedir),

Konut ekspertiz raporu,



İpotek edilecek olan gayrimenkulün kat mülkiyeti,

İpotek edilecek olan gayrimenkulün kat irtifakı tapusu,

Başvuru sahibine ait olan su, doğalgaz ya da elektrik faturası.

Belgeleri gereklidir.

Türkiye İş Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi

Iş Bankası ipotekli kredi için ipotek uygulanacak gayrimenkulün %50 oranında finansal destek sağlanmaktadır. Konutlara uygulanacak olan ipotekler 1. derece ve 1. sıra ipotek olarak değerlendirilmektedir.

Iş Bankasından alınacak ipotekli kredinin alınabilmesi için ilk olarak İş Bankası’nın resmi intenet sitesine girerek kredi hesaplaması yapılması gerekir. Bu sayede çekilmek istenen ipotekli kredi miktarı, aylık ödeme tutarı, taksit sayısı ve faiz oranlarını görebilirsiniz. Bu işlem sonrasında şubeye gidilerek bilgiler verilir ve kredi alma işlemi gerçekleşir.

Akbank ipotekli ihtiyaç kredisi

Akbank'tan ipotekli kredi alabilmek için ilk olarak şubelere gidilerek görüşme yapılması gerekmektedir. Yapılan görüşmeler sonrasında Akbank’ın talep edildiği belgeler ve belirlenen kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Akbank ipotekli kredi için gerekli şartlar şu şekildedir,

Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşlarını aşmış olması gerekir.

Daha önceki kredi çalışmalarında aksi durumlar gözlenen kişilerin Akbank İpotekli İhtiyaç Kredisi’nden yararlanma olasılığı yüksek sayılmamaktadır.

Finansman desteği kapsamında yapılan aylık ödemelerin hane gelirinin %50’sinden fazla olmaması gerekmektedir.

Akbank İpotekli İhtiyaç Kredisi’nden yararlanmak için kişilerin iş yerlerini ve konutlarını ipotek olarak göstermesi şarttır.

HSBC ipotekli ihtiyaç kredisi

HSBC ipotekli ihtiyaç kredisi için 60 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. HSBC’nin vatandaşlara vereceği ipotek kredisi için özellikle belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Bu belge ve şartları yerine getiren vatandaşların ipotekli kredileri kısa sürede hesaplarına aktarılacaktır. HSBC tarafından istenen belgeler,