İnternetten Web Sitesi kurarak para nasıl kazanılır?

İntenetten Web Sitesi Kurarak Para Nasıl Kazanılır?

Herkes elbette kendi birikimleri ve bilgisiyle bir web sitesi kurarak intenet üzerinden para kazanabilir. Kendi web sitenizi kurarak veya hazır web sitesi alarak, bu sitelerin yönetimi hakkında kısa bir zamanda bilgi sahibi olarak intenet üzerinden para kazanmak mümkündür. Herkes intenetten web sitesi ile nasıl para kazanabileceğini merakla araştırıyor.

Web Sitesinden Para Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Web sitesi kurarak para kazanmak için sırasıyla yapmanız gerekenleri sıralayacak olursak, şunları söyleyebiliriz;

Öncelikle bir web sitesi kurmanız gerekir.

Daha sonra web sitenize bolca içerik girmelisiniz.

Web sitesi ziyaretçi almaya başladıktan sonra, ürün ya da reklam satışı yapabilirsiniz.

Backlink satışı ya da tanıtım yazıları satabilirsiniz.

Nasıl Web Sitesi Sahibi Olunur?

Herkesin en çok merak ettiği konular arasından nasıl web sitesi sahibi olunur konusu merakla araştırılıyor. Web sitesi sahibi olunması için yapılması gereken ilk şey, domain denilen web sitesi adı satın alınmasıdır. Bunun ihtiyacınız olan bir diğer hizmet ise hosting alınmasıdır. Bu iki gerekli şey yapıldıktan sonra, uygun bir temel üzerine web sitesi açmaktır.

Ancak bu konu hakkında bilgi sahibi değilseniz, ücretli olarak web sitenizi bu işi profesyonel olarak yapan kişilerden yardım alarak açabilirsiniz. Bu sürecin ardından yapılması gereken şey, web sitesi yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaktır. Özellikle içerik yönetimi hakkında bilgi sahibi olmanız, web sitesinden para kazanmak için gerekli olan bilgilerden birisidir. Web sitesi kurulduktan sonraki yapacağınız işlemler oldukça basit olup, küçük araştırmalarla ya da web sitemizi kuran kişilere biraz daha fazla ücret ödeyerek, bu konularda temel bilgileri edinmeniz mümkündür.

İçeriklerle Siteye Ziyaretçi Çekmek

Web sitesi kurulduktan sonra yapılması gereken en önemli şey, web sitesine bolca yazı girişi yaparak ziyaretçileri siteye çekmektir. Web sitenize giren ziyaretçi sayısı ne kadar fazla olursa, bu kişilere ürün satma imkanınız ya da bu kişilerin reklamlara tıklama ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Bu da web sitenizden daha fazla gelir elde etmeniz olacaktır.

Web sitenize giren ziyaretçi sayısını yükseltmenin yolu, ücretli reklamlar vermek ve siteye gerektiği kadar fazla içerik (yazı ve resim) eklemek olacaktır. Yeni açılan web sitesi gündelik olarak sahip olduğu ziyaretçi sayısına göre, ilerleyen süreçte ürün veya reklam satışı yapabilirsiniz.

Web Sitesinden Nasıl Reklam Geliri Sağlanır?

Web sitesinden reklam geliri sağlayabilmek için farklı reklam platformlarından reklam kodu alarak, web sitenizde yayınlayabilirsiniz. Öneğin Google Adsense reklamları, bu konuda en sağlam firmalar arasında yer almaktadır. Google sunmuş olduğu bu hizmet ile web sitesi sahiplerine reklam kodu vermekte ve bu kodun basit bir şekilde web sitesindeki gerekli yerlere yapıştırılması ile, web sitesinin çeşitli yerlerinde otomatik olarak Google reklamları çıkmaktadır.

Sitenizi ziyaret eden insanların bu reklamlara tıklaması sonucu, Google reklam verenden aldığı paranın yüzde 60 kadarını doğru tıklamaya vermektedir. Öneğin reklam verenden 1 TL alan Google, doğru bir arama ile web sitenize girip bu reklam tıklandığında, bunun 60 kuruşunu size vermekte ve 40 kuruşunu ise kendisi komisyon olarak almaktadır. Burada verdiğimiz tutar sadece bir önek olup ortalama tıklama başı alacağınız ücret, 30 kuruş civarındadır. Bunun altında ve üstünde tıklama başına para almanız da, mümkündür. Öneğin rekabetin yüksek olduğu nakliyat, estetik, teknoloji gibi konularda, daha fazla reklam geliri elde etmek mümkündür.

Google’ın sunmuş olduğu reklam modellerinden kazanç bu şekildedir. Yani sitenizi ziyaret eden insanların bu reklamlara tıklamasıyla, gelir elde edilebilmektedir. Ancak şunu hemen belirtelim ki kendinizin ya da eş dost ve arkadaşlarınızın, sizin tavsiyeniz ile bu reklamlara tıklaması kesinlikle yasaktır. Google, bunu anlayacak kapasiteye sahip bir arama motorudur. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden hesabınızı kapatarak, o güne kadar hesabınızda biriken parayı da vermemektedir.

Google ödemelerini aylık olarak yapmakta ve kazancınız aylık ödeme eşiği olan 200 TL‘ye geldiğinde, ödeme yapılabilmektedir. Bu tutarın altında biriken paranız bir sonraki aya devrederek en az 200 TL’ye ulaştığında çekim talebi göndererek, paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz.

Web Sitesinde Özel Reklamlar Alarak Gelir Sağlamak

Web sitesi üzerinden para kazanma yolları arasında bulunan bir diğer seçenek ise, web sitenize özel firmalardan ve şirketlerden, reklamlar almaktır. Google Adsense reklamlarına göre biraz zorlayıcı olan bu yöntem, fakat günlük siteyi ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüksek olmasında sağlanmaktadır.

Ürün Satışı Yaparak Gelir Sağlamak

Web sitesi üzerinden para kazanma yolları arasından bir diğer seçenek ise, web sitesini ziyaret eden kişilere farklı ürünler satmaktır. Kendi şahsi web siteniz üzerinden kendi ürünlerinizin reklamlarını yaparak insanların ürünlerinizi almasını sağlayarak, ek gelir elde edebilirsiniz.

İş Ortaklığı Yaparak Gelir Sağlamak

İş ortaklığı yaparak para kazanabilmek için, farklı firmaların ürünlerini veya vermiş oldukları hizmetleri kendi web siteniz üzerinden satışını yaparak, kar elde etmeniz mümkündür. Web sitenizde yayınladığınız ürünlerin satışını siz yapmayarak anlaşmalı olduğunu firmanın ürün linkini paylaşarak, kendi siteniz üzerinden firmanın web sitesinin ziyaret edilmesini ve alışveriş yapılmasını sağlayarak, satın alınan ürünlerden anlaşma yaptığını oranda kar elde edebilmeniz mümkündür.

Backlink Ve Tanıtım Yazısı Satarak Para Kazanmak

Web sitesinden para kazanma yolları arasında bulunan ve web site sahipleri tarafından en sık kullanılan yöntemlerden birisi de, backlink ve tanıtım yazısı satışlarıdır. Bu satışlar özet olarak söyleyecek olursak; farklı bir web sitesini güçlendirmek için, o web sitesi ile alakalı yazıların ya da hazretlerinin sizin sitenizde yayınlanması anlamına gelmektedir. Başlangıç aşamasında olanlar için böyle bir açıklamayla, bu konu hakkında da kısa bir bilgi vermiş olalım.

Sizin sitenizde başka bir web sitesinin adresini link olarak paylaşılması, karşı siteye değer katmaktadır. Bu değer Google gibi arama motorları gözünde önemlidir. Bu nedenle web sitesini daha güçlü hale getirmek isteyen site sahipleri, sizden ücreti karşılığında kendi linkini ya da web sitesi hakkında bir tanıtım yazısı yayınlamanızı isteyebilir. Bu istek karşısında alacağınızı ücret, backlink ya da tanıtım yazısı ücreti olarak tanımlanabilir.

Web Sitesini Geliştirerek Satıp Para Kazanmak

Kendi açtığınız web sitenizi geliştirerek, kısa bir süre içinde web sitenizi satarak kar elde edebilirsiniz. Bunun için size para kazandırabilecek müşteriyi bularak ona geliştirmiş olduğunuz web sitenizi satabilirsiniz. Geliştirme sürecinde web sitenize yaptığınız harcamaları toplu bir şekilde satarak kazancınızı katlayabilirsiniz.

Web Sitesi Kurarak Ne Kadar Para Kazanılır?

Web siteniz üzerinden ne kadar para kazanacağınız bir nevi sizin emeğinize ve sitenizin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir siteye sahip iseniz aylık geliriniz minimum 1000 TL olacaktır. Web sitenizin içerikleri kategorileri sizin kazancınızı belirleyen faktörlerdir. Sitenizin genel sıralamadaki yeri de önemli kazanç sağlayan faktörler arasındadır. Öneğin özgün bir web sitesi kurmuşsanız, iyi bir reklamla bu siteden aylık on binlerce lira kazanmanız mümkün olmaktadır. Açacağız web sitesinin daha önce intenette hiç açılmamış ve insanlar tarafından rağbet görebilecek nitelikte olması, çok kısa sürede sizi zengin de yapabilir. Ancak ortalama bir web sitesinden bahsedecek olursak aylık ortalama geliriniz, 2000 TL ile 4000 TL arasında değişecektir.

Web Sitesi Kurarak Ne Kadar Sürede Para Kazanılır?

Herkesin en merak ettiği konulardan birisi de kurulan web sitesinin ne kadar sürede kazanç sağlayacağıdır. Web sitesi kurarak para kazanabilme süreniz yaklaşık olarak 6 aydır. Fakat yüksek limitler kazanabilmek için web sitenize her gün azla bir şekilde içerik girmeniz gereklidir. 6 ayın sonunda kurduğunuz web sitesinin kategorisi rekabet düzeyi yüksek olan bir kategoride yer alıyorsa ve arama motorlarındaki sıralaması iyiyse, aylık olarak bin TL ve üstünde para kazanmak mümkündür. Kazancınızın yüksek olması için web sitenizin kategorisi, arama motorlarındaki sıralaması ve sitenin içeriği ile beraber ziyaretçi sayısı da önemlidir. Yapılan istatistiklere bakıldığında bir web sitesine giren ziyaretçilerin reklamlara tıklama oranı %1.5 ile %5 arasında değişmektedir. Yani bir ortalama verecek olursak her 100 kişiden 3 tanesi, web siteleri üzerinde bulunan reklamları tıklamaktadır.