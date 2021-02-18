İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

İnternetten Web Sitesi kurarak para nasıl kazanılır?

Web sitesi kurarak nasıl para kazanılır? Web sitesi üzerinden nasıl kar edilir? Yeni web sitesi nasıl geliştirilir? İnternet üzerinden web sitesi kurarak nasıl para kazanılır? Teknolojinin ilerlemesiyle beraber herkes internet üzerinden para kazanma yollarını merakla araştırmaya başladı. İnternet üzerinden para kazanma yolları arasından ilk sırada yer alan seçenek olan web sitesi kurma seçeneği herkesin merak konusu oldu. Herkes internet üzerinden web sitesinin nasıl kurulduğunu ve ne şekilde kar elde edilebilineceğini merakla araştırıyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 02:29
İnternetten Web Sitesi kurarak para nasıl kazanılır?
Takip Et:

İntenetten Web Sitesi Kurarak Para Nasıl Kazanılır?

Herkes elbette kendi birikimleri ve bilgisiyle bir web sitesi kurarak intenet üzerinden para kazanabilir. Kendi web sitenizi kurarak veya hazır web sitesi alarak, bu sitelerin yönetimi hakkında kısa bir zamanda bilgi sahibi olarak intenet üzerinden para kazanmak mümkündür. Herkes intenetten web sitesi ile nasıl para kazanabileceğini merakla araştırıyor.

Web Sitesinden Para Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Web sitesi kurarak para kazanmak için sırasıyla yapmanız gerekenleri sıralayacak olursak, şunları söyleyebiliriz;

  • Öncelikle bir web sitesi kurmanız gerekir.
  • Daha sonra web sitenize bolca içerik girmelisiniz.
  • Web sitesi ziyaretçi almaya başladıktan sonra, ürün ya da reklam satışı yapabilirsiniz.
  • Backlink satışı ya da tanıtım yazıları satabilirsiniz.

Nasıl Web Sitesi Sahibi Olunur?

Herkesin en çok merak ettiği konular arasından nasıl web sitesi sahibi olunur konusu merakla araştırılıyor.  Web sitesi sahibi olunması için yapılması gereken ilk şey, domain denilen web sitesi adı satın alınmasıdır. Bunun ihtiyacınız olan bir diğer hizmet ise hosting alınmasıdır. Bu iki gerekli şey yapıldıktan sonra, uygun bir temel üzerine web sitesi açmaktır.

Ancak bu konu hakkında bilgi sahibi değilseniz, ücretli olarak web sitenizi bu işi profesyonel olarak yapan kişilerden yardım alarak açabilirsiniz. Bu sürecin ardından yapılması gereken şey, web sitesi yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaktır.  Özellikle içerik yönetimi hakkında bilgi sahibi olmanız, web sitesinden para kazanmak için gerekli olan bilgilerden birisidir. Web sitesi kurulduktan sonraki yapacağınız işlemler oldukça basit olup, küçük araştırmalarla ya da web sitemizi kuran kişilere biraz daha fazla ücret ödeyerek, bu konularda temel bilgileri edinmeniz mümkündür.

İçeriklerle Siteye Ziyaretçi Çekmek

Web sitesi kurulduktan sonra yapılması gereken en önemli şey, web sitesine bolca yazı girişi yaparak ziyaretçileri siteye çekmektir. Web sitenize giren ziyaretçi sayısı ne kadar fazla olursa, bu kişilere ürün satma imkanınız ya da bu kişilerin reklamlara tıklama ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Bu da web sitenizden daha fazla gelir elde etmeniz olacaktır.

Web sitenize giren ziyaretçi sayısını yükseltmenin yolu, ücretli reklamlar vermek ve siteye gerektiği kadar fazla içerik (yazı ve resim) eklemek olacaktır. Yeni açılan web sitesi gündelik olarak sahip olduğu ziyaretçi sayısına göre, ilerleyen süreçte ürün veya reklam satışı yapabilirsiniz.

Web Sitesinden Nasıl Reklam Geliri Sağlanır?

Web sitesinden reklam geliri sağlayabilmek için farklı reklam platformlarından reklam kodu alarak, web sitenizde yayınlayabilirsiniz. Öneğin Google Adsense reklamları, bu konuda en sağlam firmalar arasında yer almaktadır. Google sunmuş olduğu bu hizmet ile web sitesi sahiplerine reklam kodu vermekte ve bu kodun basit bir şekilde web sitesindeki gerekli yerlere yapıştırılması ile, web sitesinin çeşitli yerlerinde otomatik olarak Google reklamları çıkmaktadır.

Sitenizi ziyaret eden insanların bu reklamlara tıklaması sonucu, Google reklam verenden aldığı paranın yüzde 60 kadarını doğru tıklamaya vermektedir. Öneğin reklam verenden 1 TL alan Google, doğru bir arama ile web sitenize girip bu reklam tıklandığında, bunun 60 kuruşunu size vermekte ve 40 kuruşunu ise kendisi komisyon olarak almaktadır. Burada verdiğimiz tutar sadece bir önek olup ortalama tıklama başı alacağınız ücret, 30 kuruş civarındadır. Bunun altında ve üstünde tıklama başına para almanız da, mümkündür. Öneğin rekabetin yüksek olduğu nakliyat, estetik, teknoloji gibi konularda, daha fazla reklam geliri elde etmek mümkündür.

Google’ın sunmuş olduğu reklam modellerinden kazanç bu şekildedir. Yani sitenizi ziyaret eden insanların bu reklamlara tıklamasıyla, gelir elde edilebilmektedir. Ancak şunu hemen belirtelim ki kendinizin ya da eş dost ve arkadaşlarınızın, sizin tavsiyeniz ile bu reklamlara tıklaması kesinlikle yasaktır. Google, bunu anlayacak kapasiteye sahip bir arama motorudur. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden hesabınızı kapatarak, o güne kadar hesabınızda biriken parayı da vermemektedir.

Google ödemelerini aylık olarak yapmakta ve kazancınız aylık ödeme eşiği olan 200 TL‘ye geldiğinde, ödeme yapılabilmektedir. Bu tutarın altında biriken paranız bir sonraki aya devrederek en az 200 TL’ye ulaştığında çekim talebi göndererek, paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz.

Web Sitesinde Özel Reklamlar Alarak Gelir Sağlamak

Web sitesi üzerinden para kazanma yolları arasında bulunan bir diğer seçenek ise, web sitenize özel firmalardan ve şirketlerden, reklamlar almaktır. Google Adsense reklamlarına göre biraz zorlayıcı olan bu yöntem, fakat günlük siteyi ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüksek olmasında sağlanmaktadır.  

Ürün Satışı Yaparak Gelir Sağlamak

Web sitesi üzerinden para kazanma yolları arasından bir diğer seçenek ise, web sitesini ziyaret eden kişilere farklı ürünler satmaktır. Kendi şahsi web siteniz üzerinden kendi ürünlerinizin reklamlarını yaparak insanların ürünlerinizi almasını sağlayarak, ek gelir elde edebilirsiniz.

İş Ortaklığı Yaparak Gelir Sağlamak

İş ortaklığı yaparak para kazanabilmek için, farklı firmaların ürünlerini veya vermiş oldukları hizmetleri kendi web siteniz üzerinden satışını yaparak, kar elde etmeniz mümkündür. Web sitenizde yayınladığınız ürünlerin satışını siz yapmayarak anlaşmalı olduğunu firmanın ürün linkini paylaşarak, kendi siteniz üzerinden firmanın web sitesinin ziyaret edilmesini ve alışveriş yapılmasını sağlayarak, satın alınan ürünlerden anlaşma yaptığını oranda kar elde edebilmeniz mümkündür.

Backlink Ve Tanıtım Yazısı Satarak Para Kazanmak

Web sitesinden para kazanma yolları arasında bulunan ve web site sahipleri tarafından en sık kullanılan yöntemlerden birisi de, backlink ve tanıtım yazısı satışlarıdır. Bu satışlar özet olarak söyleyecek olursak; farklı bir web sitesini güçlendirmek için, o web sitesi ile alakalı yazıların ya da hazretlerinin sizin sitenizde yayınlanması anlamına gelmektedir. Başlangıç aşamasında olanlar için böyle bir açıklamayla, bu konu hakkında da kısa bir bilgi vermiş olalım.

Sizin sitenizde başka bir web sitesinin adresini link olarak paylaşılması, karşı siteye değer katmaktadır. Bu değer Google gibi arama motorları gözünde önemlidir. Bu nedenle web sitesini daha güçlü hale getirmek isteyen site sahipleri, sizden ücreti karşılığında kendi linkini ya da web sitesi hakkında bir tanıtım yazısı yayınlamanızı isteyebilir. Bu istek karşısında alacağınızı ücret, backlink ya da tanıtım yazısı ücreti olarak tanımlanabilir.

Web Sitesini Geliştirerek Satıp Para Kazanmak

Kendi açtığınız web sitenizi geliştirerek, kısa bir süre içinde web sitenizi satarak kar elde edebilirsiniz. Bunun için size para kazandırabilecek müşteriyi bularak ona geliştirmiş olduğunuz web sitenizi satabilirsiniz. Geliştirme sürecinde web sitenize yaptığınız harcamaları toplu bir şekilde satarak kazancınızı katlayabilirsiniz.

Web Sitesi Kurarak Ne Kadar Para Kazanılır?

Web siteniz üzerinden ne kadar para kazanacağınız bir nevi sizin emeğinize ve sitenizin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir siteye sahip iseniz aylık geliriniz minimum 1000 TL olacaktır. Web sitenizin içerikleri kategorileri sizin kazancınızı belirleyen faktörlerdir. Sitenizin genel sıralamadaki yeri de önemli kazanç sağlayan faktörler arasındadır. Öneğin özgün bir web sitesi kurmuşsanız, iyi bir reklamla bu siteden aylık on binlerce lira kazanmanız mümkün olmaktadır. Açacağız web sitesinin daha önce intenette hiç açılmamış ve insanlar tarafından rağbet görebilecek nitelikte olması, çok kısa sürede sizi zengin de yapabilir. Ancak ortalama bir web sitesinden bahsedecek olursak aylık ortalama geliriniz, 2000 TL ile 4000 TL arasında değişecektir.

Web Sitesi Kurarak Ne Kadar Sürede Para Kazanılır?

Herkesin en merak ettiği konulardan birisi de kurulan web sitesinin ne kadar sürede kazanç sağlayacağıdır. Web sitesi kurarak para kazanabilme süreniz yaklaşık olarak 6 aydır. Fakat yüksek limitler kazanabilmek için web sitenize her gün azla bir şekilde içerik girmeniz gereklidir. 6 ayın sonunda kurduğunuz web sitesinin kategorisi rekabet düzeyi yüksek olan bir kategoride yer alıyorsa ve arama motorlarındaki sıralaması iyiyse, aylık olarak bin TL ve üstünde para kazanmak mümkündür. Kazancınızın yüksek olması için web sitenizin kategorisi, arama motorlarındaki sıralaması ve sitenin içeriği ile beraber ziyaretçi sayısı da önemlidir. Yapılan istatistiklere bakıldığında bir web sitesine giren ziyaretçilerin reklamlara tıklama oranı %1.5 ile %5 arasında değişmektedir. Yani bir ortalama verecek olursak her 100 kişiden 3 tanesi, web siteleri üzerinde bulunan reklamları tıklamaktadır.



Son Güncelleme: 18.02.2021 02:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Web Sitesi Kurarak Para Kazanmaİnternetten Para Kazanma YollarıTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Cuma günü yapılan EFT banka hesabına ne zaman hesaba geçer?
Gel Hemşerim sunucusu Rüştü Onur Atilla Kimdir? Yarışmanın Jürileri kimler? Formatı ne?
Ebru Gündeş Dinliyor nedir? Ebru Gündeş yeni dijital projesi hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Öğretmen dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Şubat 2021 Cuma
TV8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hafta sonu 20 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 19 Şubat 2021 Cuma
Altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.