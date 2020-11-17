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İnternetten vergi borç yapılandırması nasıl yapılır? 2020 Vergi ve prim borcu yapılandırma yasası

Vergi yapılandırmaları resmi gazetede yayınlandıktan sonra pek çok kişi internetten vergi borç yapılandırması nasıl yapılır? sorusunun araştırılmasına neden olmuştur.

17 Kasım 2020 Salı 18:37
İnternetten vergi borç yapılandırması nasıl yapılır? 2020 Vergi ve prim borcu yapılandırma yasası
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2020 yılının en fazla araştırılan ve merak edilen konu vergi borcu yapılandırmada araştırılanlar arasında intenet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi borcun olduğu Gelir İdaresi veya Vergi Dairesi resmi intenet sitesi üzerinden başvurular yapılabilmektedir. Direkt başvurular ise tüm vergi dairlerinden yapılabilmektedir.

Vergi borcu yapılandırma

Vergi yapılandırma kapsayan ve kapsamayan borçlar;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçlar,
  • Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizleri,
  • Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları,
  • Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler,
  • TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler,
  • Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları (Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.) yer alacak.
  • 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Yapılandırma yapılmak istenen borç borcun ait olduğu vergi dairesine veya intenet üzerinden borcun olduğu kurumun resmi intenet sitesine girilerek başvuru yapılabilmektedir.


Aynı zamanda başvurular direkt olarak veya dilekçe yolu ile yapılabilmektedir. Öte yandan pandemi nedeni ile vatandaşlara posta yolu ile başvuru hakkı da sağlanmıştır. Başvurularda ise T.C. kimlik numarası olmak üzere kimlik bilgileri ile başvuru yapılmaktadır.

e-Devlet vergi borcu yapılandırma

Yapılandırılmak istenen vergi borçları için başvurularda e-Devlet filmi üzerinden yapılabilmektedir. Sisteme girmek için ilk olarak kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yaparak arama motoruna yazılan vergi dairesi sayfası üzerinden başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için,

  • Mobil ya da elektronik imza
  • T.C. kimlik kartı ve
  • E-devlet şifresine ihtiyaç duyulmaktadır.

Online vergi borcu nasıl yapılandırılır?

  • İlk işlem olarak Gelir Dairesi Başkanlığı intenet sitesine giriş yapılması gerekir.
  • ‘İntenet Vergi Dairesi’ giriş ekranı üzerinden istenen kimlik bilgilerinin girişinin doğru ve eksiksiz olarak yapılması gerekir.
  • Bilgilerin girilmesinin ardından ekranda açılacak olan sayfa ilgili kişinin borcuna ilişkin sayfa olacaktır.
  • Bu sayfa üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekir.
  • Borca ilişkin olarak kişilerden istenen iletişim bilgileri; telefon numarası, adres bilgileri ve e-posta bilgilerinin girilmesi gerekir.
  • Yapılandırılmak istenen borçların seçimi yapılarak borçlu olunan vergi dairesinin bulunduğu il seçilmelidir.
  • Borç yapılandırma işleminin onaylanması için ‘Evet’ yazılı butona tıklanması gerekir.
  • İşlem ile ilgili açıklanmaların okunarak gerekli onayın verilmesi ile başvuru işlemi tamamlanmış olmaktadır.

Borçlu olunan vergi dairesi sorgulama

İntenet üzerinden vergi borcu yapılandırma işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılacağı bilinmektedir. Sorgulama işlemleri de Gelir İdaresi Başkanlığı resmi intenet sitesine girilerek sorgulama yapılabilmektedir. Bunun için;

  • T.C. kimlik numarası
  • Doğum tarihi ve
  • Anne kızlık soyadı gibi bilgilerin girişini yaparak borçluluk durumlarını öğrenmeleri ve hangi vergi dairesine borçlu olduklarını sorgulamaları mümkün olmaktadır.

Vergi borcu ödemelere hangi kuruma yapılır?

  • Mobil telefon interaktif vergi dairesi uygulaması üzerinden vergi borcu ödemeleri yapılabilir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı resmi intenet sitesi www.gib.gov.tr sitesi üzerinden borç sorgulama ve ödeme bölümüne giriş yapılarak 02:00 ile 22:00 saatleri arasında ödeme yapılabilir. Ödemelerde anlaşmalı banka kredi kartları, anlaşmalı banka kartları, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülke banka kartları ile ödemelerin yapılması mümkün olmaktadır.
  • Vergi borcu ödemeleri anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT şubelerinden gerçekleştirilebilir.
  • Vergi dairelerine giderek vergi borç ödemesi yapılabilir.

Online vergi borcu ödemeleri

İntenet üzerinden ödeme yapılmak istendiği durumlarda yapılması gerekenler;

  • Öncelikle vergi borcu sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcu sorgulama işlemi için Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesi olan https://www.gib.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
  • Ekranın sağ tarafında yer alan ‘intenet vergi dairesi’ bölümüne giriş yapılarak vergi borcu sorgulama işlemi gerçekleştirilir.
  • Borç bilgilendirme sayfasından vergi borcu tutarını öğrenen vatandaşlar çevrimiçi sistemin istediği bilgilerin girişini yaparak borç ödeme işlemlerini kredi kartları ile gerçekleştirebilirler.

                                          



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
Vergi YapılandırmaInternet Işlemleri
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