İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu'da görevli hamile personel idari izinli sayılacak
Son Dakika
Kamu'da görevli hamile personel idari...
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...

İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 02:01
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Takip Et:

Yaptığı alışveriş ve harcamaların kredi kartı limitinin yeterli gelmediğini düşünen kişiler kredi kartı limitini arttırmaktadır. Kredi kartı limitinin arttırılması için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir ve kart limiti aylık gelir gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kredi kartı limiti belirlenirken çok fazla faktör göz önünde bulundurulmaktadır. Limit başvurusunu bu faktörleri göz önünde bulundurarak yapmak faydalı olacaktır. Bu faktörlerden birisi aylık gelir ve diğer kartlarınızın limitleridir. Diğer bankalara ait kartların limitleri başvurunuzu etkilemektedir. Bunların  yanı sıra borcunuz olup olmaması da kart limiti başvurusunu etkileyen kriterlerdendir. Borcunuzun bulunması kredi notunu etkileyeceği için limiti de etkileyebilmektedir.

Asgari Ücretli Kart Limiti Hesaplama

Asgari ücretin 2.324 TL olduğunu düşündüğümüz zaman kredi kartı limiti de bunun iki katı olacak şekildedir yani asgari ücret alan birinin kart limiti 4.648 TL’dir.

Kredi Kartı Limit Yükseltme                                            

Kredi kartı limitinin yükseltilmesi için Kredi Kartıyla İntenet Bankacılığı ile, Şubelerden, SMS ile ve Müşteri Hizmetleri ile limit arttırma gibi birçok yol bulunmaktadır.

Şubelerden Kart Limiti Yükseltme


Şubeden Kart Limiti yükseltme işlemi için öncelikle en yakın şubeye gitmeniz gerekmektedir. Burada kart limitinizin yükseltilip yükseltilemeyeceğini öğrenebilirsiniz ve yükseltme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerinden Kredi Kartı Limit Arttırma

Müşteri hizmetlerinden kredi kartı limiti arttırmak için ise arttırmak istediğiniz bankanı numarasını öğrenerek müşteri hizmetlerine bağlanarak limit arttırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İntenet Bankacılığı ve SMS ile Kart Limiti Arttırma

İntenet bankacılığı ve SMS ile kart limiti arttırmak için ise kullanılan bankanın intenet bankacılığına ya da mobil bankacılığına giriş yapmanın ardından Ürünler - Başvurular - Kredi Kartı Limit Arttırma menüsüne giderek kredi kartı limiti arttırma başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS için ise intenet üzerinden bankanın SMS numarasını öğrenerek bankaya mesaj atabilirsiniz.

Kredi Kartı Otomatik Limit Artışı

Bazı kredi kartları kendi kendilerine limit artışı özelliği göstermektedir. Sicili temiz olan kişilerin limiti kendiliğinden yükselmektedir. Bu herkes tarafından tercih edilmeyen özelliği dilerseniz kapatmanız mümkündür.

Kredi Kartı Limit Başvurusu Sonucu Ne Zaman Belli Olur?

Kredi kartı başvurusu genellikle çok hızlı sonuçlanmaktadır. Kart limiti yükseldiği zaman SMS ile bilgilendirilmektedir. Kart limitinin yükselmemesi durumunda da yine bilgilendirme gelecektir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 02:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı Limiti ArttırmakKredi Kartı Limiti Arttırmak|Kredi Kartı Limiti Arttırmak IçinKredi Kartı Limiti Arttırma YöntemleriKredi Kartı Limiti Arttırma Kaç Ayda Bir ArtarKredi Kartı Limiti Arttırma Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK toplu prim ödeme parası hesaplama
Anında onaylı 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
Sürekli iş göremezlik ödeneği nedir, nasıl yararlanılır? 2020 Sürekli iş göremezlik raporu şartları
KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Ağustos 2020 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2020 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
Altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 20 Ağustos 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kredi erteleme nasıl yapılacak? Kredi erteleme başvurusu nereden, nasıl yapılır?
E okul Giriş VBS 2019 Sınav Notu Öğrenme ve Karne Notu Hesaplama!
Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadardır, kaç paradır? Kimler çakar lamba kullanabilir, takabilir?
Her Yerde Sen Eylül kimdir? Gerçek adı nedir? Beste Kökdemir hakkında bilgiler
13 Ocak Pazartesi: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu? Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2020 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
Savaşçı ne zaman final yapacak?Savaşçı için final kararı alındı!
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Doğum izni kaç gündür? 2020 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir, gerçek adı nedir? Sevcan Yaşar yer aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.