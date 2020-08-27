İnternetten altın nasıl alınır? Bankalardan altın alınıp satılabilir mi? İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?

Ekonomide yaşanan gelişmeler ile birlikte altındaki artış daha da hızlandı. Altın özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişilere büyük kar kazandırmaktadır. Altın yatırımı için taleplerin artmasıyla birlikte intenet üzerinden de yatırımlar yapılmaya başlandı.

İntenetten Altın Alınabilir Mi?

İntenet üzerinden altın yatırımlarının artmasıyla birlikte güvenlik sorunları da gündeme gelmeye başladı. Ancak intenet üzerinden altına yatırım yaparken bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. İntenetten altın alırken güvenlik açısından en bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerekir. Ayrıca bankaların intenet bankacılığından açılan altın hesaplarıyla da karlı bir yatırım yapılabilir. Bankaların altın hesapları en güvenilir yerdir.

İntenet Sitelerinden Altın Alma

Altın yatırımı yapmak isteyen kişiler intenetten alışveriş yapmak için en bilinen ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih etmelidir. Korsan sitelerden yapılacak alışverişlerde dolandırılma ihtimali vardır.

Bankalardan Altın Hesabı Açma

İntenetten Altın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bankalar müşterilerine vadeli veya vadesiz hesabın yanı sıra altın hesaplarını da sunmaktadır. Bankalardan altın hesabı alırken piyasanın yükseliş veya düşüş durumu iyi gözetilmelidir. Banklardan açılan altın hesapları güvenlik açısından en güvenilir yerdir. Altındaki yükseliş durumunda hesaptaki altınlar maddi paraya döndürülebilir.

İntenet üzerinden altın yatırımı yapmak isteyen kişiler ilk olarak güvenilir ve bilinen e-ticaret sitelerini tercih etmelidir. Bu şirketlerle yapılan anlaşmalar anlaşılır ve kolaydır. Ayrıca altın iadesi ve bozdurma gibi durumlarda da aksilik yaşanmaz.

Ayrıca altın alınırken sitenin TSE belgesi durumuna kesinlikle bakılmalıdır. Bunun dışında e-ticaret sitesindeki kuyumcu veya satıcıların patenti de dikkatle incelenmelidir. Altın işlemleri sonrasında faturalar alınmalı ve kontrol edilmelidir.

Altın satın alırken 18,20 veya 24 ayar altınlar tercih edilmelidir. Bu altınların işçilik ve ayara göre değerleri değişmektedir. Altın alışverişinde sorun yaşamak isteyemeyen kişiler ilk olarak güvenilir yerleri tercih etmelidir.