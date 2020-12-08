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İnternetten 7256 Vergi Yapılandırma başvuruları nasıl yapılır?

İnternetten 7256 sayılı Vergi Yapılandırma başvurularının nasıl yapılacağını içeriğimizde derledik. İşte yapılandırma işlemleri için takip etmeniz gereken adımlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:00
İnternetten 7256 Vergi Yapılandırma başvuruları nasıl yapılır?
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İntenet üzerinden 7256 sayılı Vergi Yapılandırma kanunu başvurularına ilişkin detaylar belli oldu. 7256 sayılı Kanunun 17 Kasım 2020’de yürürlüğe girmesini müteakip vergi borçları yapılandırma başvuruları başladı. Vatandaşlar başvurularını 31 Aralık 2020’ye kadar yapabilecekler.

2020/08 dönemi ve öncesinde kesinleşmiş bütün vergi borçlarında gecikme zammı ve faizler silinecek. Trafik cezası borçları KYK öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacaktır. 2020/08 döneminden önce borçlarda faizler silinecek ve borçlar 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödenebilecektir.

Taksit ödemeleri iki ayda bir yapılabilecek ve ödemeler 31 Ocak 2021’e kadar yapılabilecek.

Yapılandırma başvuruları nasıl yapılır?

Yapılandırma başvuruları;

Elden, e-posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabilecek.

7256 vergi yapılandırma intenet başvurusu nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma intenet başvuruları için;

İlk olarak https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7 adresine giriş yapın.

e-Devlet ile giriş yapın,

Ana ekranın en alt bölümündeki ‘’Yapılandırma İşlemleri’’ menüsüne tıklayın ve ‘’7256 sayılı Yasa Kapsamında Tecil İşlemleri Başvuru Formu’’ sekmesine tıklayın,

Başvuru ekranında ödeme seçeneklerinizi doldurun ve ödeme şeklinizi belirtin,

‘’Açıklamaları okudum, kabul ediyorum.’’ Kutucuğunu işaretleyin ‘’Tamam’’ diyerek başvuruyu tamamlayın.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:00
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