İnternet üzerinden kredi kartı limiti arttırma işlemleri

Kredi kartı, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kredi kartları, taksit avantajları ve ödeme planları ile alışverişte cazip avantajlar sunuyor. Alışveriş sırasında ödeme yaparken yetersiz bakiye uyarısı ile karşı karşıya kalan kişiler, kredi kartı limitini arttırmanın yollarını arıyor. Kredi kartı limiti mobil bankacılık, ATM’lerden ve intenet bankacılığı aracılığıyla arttırılabilmektedir.

Kredi kartı limiti nasıl arttırılır?

Kredi kartı kullanırken limiti yetersiz gelen ve limit artışı yapmak, kart kullanıcıları için zorlu bir işlem olarak görülüyor. Limit artışında ilk olarak kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notu yükseltmek için kredi kartı borcu düzenli olarak ödenmelidir. Kredi notu yükseltildiğinde ATM, intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden limitinizi arttırabilirsiniz.

İntenet bankacılığı ile kredi kartı limiti nasıl yükseltilir?

İntenet bankacılığı üzerinden kredi kartı limiti arttırmak oldukça kolay bir işlemdir. İntenet bankacılığı ile kredi kartı limitinizi yükseltmek için şu adımlar uygulanır;

İlk olarak hesaplarınıza girin,

Kart ayarlarına girin,

Limitini arttırmak istediğiniz kredi kartına tıklayın,

Kredi kartı limit değişikliği seçeneğine tıklayın,

Talep ettiğiniz yeni kart limitini yazın,

İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurun,

Aylık gelir bilginizi yazın ve onaylayın.

Kredi kartı limit arttırma talebiniz değerlendirildikten sonra sonuç SMS ile bildirilmektedir.

ATM’den kredi kartı limiti nasıl yükseltilir?

Limit arttırmak için kart kullanımınızın düzenli olması, borç döneminde yalnızca asgari tutarını değil tamamını ödüyor olmanız gerekir. Kredi notunuz yüksek olduğunda, limit arttırmak için herhangi bir engel bulunmamaktadır. ATM’den limit yükseltmek için;

Limitini arttırmak istediğiniz kartınızın müşterisi olduğunuz bankanın ATM’sine kartınızı takın,

Kredi kartı işlemlerine girin,

Limit işlemlerine girin ve sonrasında banka tarafından size yöneltilen sorulara doğru bir şekilde işaretleyin. ATM üzerinden yapılan limit yükseltme talepleri yaklaşık birkaç dakika içerisinde sonuçlanmaktadır.

Yapı Kredi SMS ile kredi kartı limiti arttırma

Yapı Kredi kredi kartınızın limitini arttırmak için aralarında birer boşluk bırakarak Limit, kredi kartı numaranızın son 6 hanesi ve aylık net gelirinizi yazarak 4411’e SMS gönderebilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444 müşteri hizmetleri numarasını arayarak bilgi alabilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz.

Akbank SMS ile kredi kartı limiti arttırma

Akbank kredi kartınızın limitini SMS ile arttırabilirsiniz. Başvuru için mevcut limit, kartın son 4 hanesi, aylık net gelir ve istenilen limit miktarı aralarında boşluk bırakılarak 4566’ya SMS gönderin. Aynı zamanda Akbank ATM’leri üzerinden ve 444 25 25 / 0850 222 25 25 müşteri hizmetlerini arayarak talebinizi iletebilirsiniz.

Ziraat Bankası SMS ile kredi kartı limiti arttırma

Kredi kartı limitinizi SMS ile arttırmak için aralarında boşluk bırakarak limit, kredi kartınızın son 6 hanesi, talep edilen limit tutarı, aylık gelirinizi yazıp 4757’ye SMS gönderebilirsiniz. Ayrıca 444 00 00’ı arayarak limitinizi arttırma talebinde bulunabilirsiniz.