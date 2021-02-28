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İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar?

Ev sahibi olmak isteyen inşaat sürecinde nakit ihtiyacı ortaya çıkan kişiler bu süreçte kredi yoluna başvurmak istiyor. Binlerce kişi inşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar sorusunu araştırıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 10:22
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar?
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İnşaat halinde olan ve tamamlanmasına az bir süre kalan ev için nakit ihtiyacı olan vatandaşlar krediye başvurmak istiyor. Ancak tamamlanmamış ve inşaat halindeki eve kredi çıkar mı sorusu merak ediliyor.

Son yıllarda birçok kişi konut kredilerine başvurarak ev sahibi olmaya çalışıyor. Bunun temel sebebi konut kredilerindeki faiz oranlarının düşürülmesi oldu. Ancak bazı kişiler evlerini kendi yapmak istiyor. Bu gibi durumlarda ev inşaat halindeyken nakde sıkışan kişiler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Konut kredisi verirken bankalar alınacak eve eksper gönderir ve evin değerine göre toplam tutarın %20’sini karşılayan kişilere kalan tutarı verir.

Bu durum inşaat halindeki evler içinde geçerlidir. Banka inşaat halindeki eve eksper gönderir ve evin kat irtifak tapusunun olması ve inşaatın %80’lik kısmının tamamlanmış olması durumunda kredi vermektedir.

Proje evlere konuk kredisi

İnşaatının %80’lik kısmı tamamlanmış olan evler için banklar inşaatın projesini inceler ve inşaat bitmemiş olsa dahi kredi vermektedir.

Arsa tapulu konuk inşaatları kredi var mı?

Arsası olan ve arsaya konut yapmak için kredi başvuru yapmak isteyen kişilere maalesef konut kredisi verilmez. Banka konut kredilerinde evi ipotek eder. Bu nedenle arsa sizin olsa dahi üzerinden konut veya yapı olmaması durumunda konut kredisi verilmez.

Konut kredisi nasıl alınır?

Konut kredisi hemen her banka tarafından verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes almak istediği evin tapusu ile birlikte bankaya gider ve kredi başvurusunda bulunur. Eksper raporunda evin değerinin %20’lik kısmını karşılayan kişilere kalan kısım banka tarafından verilir. Ancak konut kredileri yüksek miktarda krediler olduğunda banka evi borç bitene kadar ipotek altına alır.

Aynı zamanda konut kredisi alacak kişinin kredi sicilinin temiz ve kredi notunun yüksek olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 10:22
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İnşaatKonutEvKrediBanka
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