İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı? İnşaat hangi aşamaya gelince kredi çekilebilir?

İnşaat durumunda olan eve kredi çıkar mı?

İnşaat halindeki bir evi satın almayı düşünen binlerce insan vardır. Tapudan ya da temelden satın alma olarak bilinen bu işlem ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük bir avantaj sunmaktadır. Normalde yapılmış,hazır bir eve göre daha uygun fiyatlara denk gelecektir. Hemen hemen yarı fiyatına ev sahibi olabilirsiniz. Fakat inşaat halindeki bir evi satın almak için nakit parayı hemen vermeniz gerekmektedir. Kredi ile temelden ev elma işlemi pek olabilecek bir durum değildir. Çünkü banka prosedürleri buna müsaade etmemektedir. Evin değeri üzerine kredi veren bankalar, evin değerini belirleyerek size yasal faiz ile birlikte bir kredi desteği imkanı sunmaktadır. Kredi karşılığında da ipotek işlemi uygularlar. Kredi borcu ödenmediği takdirde bu ev satılarak borcunuz kapatılır. Bu yüzden bankalar genellikle garanti olabilecek durumlarda kişilere kredi imkanı sunmaktadır. İnşaat halindeki evler garanti olarak görülmediği için herhangi bir kredi desteği bankalar tarafından onaylanmamaktadır. Fakat buna rağmen eğer yapılan evin inşaatı %80 ve daha fazla bitme aşamasına geldiyse gerekli belgeler temin edildiği takdirde kredi imkanı da olabilmektedir.

İnşaat durumundaki ev için kredi başvurusunda gerekli belgeler hangileridir?

Yalnız arsa tapulu evlerin kredi kullanma şansı bulunmamaktadır. Bunun yerine kişiden kat irtifakı ya da kat mülkiyeti istenmektedir. İnşaat halinde bulunan evlerde ise bunlardan bir kaçı eksik bulunabilir. Ve iskan belgesi için inşaatın bitmiş olması gerekmektedir. İnşaatı tamamlanmamış olan evin ya da yapım aşamasında olan evlerin kredi ile satın alınması çok zor bir ihtimaldır. Yapımı devam eden daire satın almak için gerekli olan belgeler sizler için aşağıda verilmiştir.

-İmar durum belgesi

-Proje onayı

-Yapı ruhsatı

-Bağımsız bölümler için pay göstergesi

-Temel üstü ruhsatı

-İskan izni

-Kat irtifakı ve kat mülkiyeti

Konut kredisi için bu belgelerin hepsi istenmektedir. Başvuru yaptığınız zaman ekspertiz yerinde kontrol yaparak kararını verecektir.

Konut kredisi alırken firmalar güvenilir mi?

Türkiye’de yapılan yeni binalar genellikle son zamanlarda finansman desteği sağlamaktadır. Firmalar da artık bankalar ile ortak hareket etmektedir. Belirli bir proje içinden ev satın almak isteyen kişilere firma banka ve kredi teklifleri sunuyor. Ayrıca bankalar dışında finansman destekte sunabiliyorlar. Güvenilir olup olmadığı ise kredinin kullandırılma şeklinden belli olmaktadır. Bir finans departmanından kredi olarak kullanılıyorsa güvenilir demektir. Ancak senet sonucunda riskli bir durum olabilmektedir.

Proje konutları olan ve yapımına başlanan sitelerden ev almak için konut kredisi alabilirsiniz. İzinleri tam olarak ve projeye uygun bir şekilde yapılan projeler kredi açısından herhangi bir olumsuzluk taşımamaktadır. Yine de uygun şartlar yaratılmalıdır. Evinizin ipotek için uygun olması en önemli durumlardan biridir. Ve kredi tutarınızı ödeyebilecek olmanız da önemlidir.