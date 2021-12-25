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İninal kartta yaş sınırı var mı?

İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyenlerin ihtiyacı olan en önemli şey kredi kartı ya da banka kartıdır. Bankaya gerek duymadan internet alışverişlerinde kullanılabilen kartlar da vardır. Bunlardan biri de ininal karttır. Peki ininal kartta yaş sınırı var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:01
İninal kartta yaş sınırı var mı?
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 Kullanım alanlarının geniş olması nedeni ile ininal karta olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebepten ötürü kartı almak isteyenler nereden alacaklarını ve yaş sınırı olup olmadığını merak etmektedir. Bu yazımızda ininal karta dair tüm bilgileri siz okurlarımıza aktardık. İşte detaylar…

İninal kart nasıl kullanılır?

İninal kart, hem intenet alışverişlerinde hem oyun alışverişlerinde hem de Master card geçen her yerde kullanıma açıktır. İninal kartı alan kişiler intenet sayfasından kartı aktif hale getirdikten sonra dilediği gibi kullanabilir.

İninal kart nereden alınır?

İninal kart hesap açma işlemi

  • İninal hesabı açmak isteyenler öncelikle www.ininal.com intenet sayfası üzerinden giriş yapmalıdır.
  • Daha sonra açılan sayfada sağ üst köşede bulunan Yeni Hesap Aç seçeneği ile işlem yapılmalıdır. Bunun yanı sıra akıllı telefonunuza ininal cüzdan uygulamasını indirerek de işlem yapabilirsiniz.
  • Uygulamayı açtıktan sonra ise sağ alt köşede yer alan Yeni Kayıt Ol seçeneğine tıklamalısınız.
  • Buradan sonra takip edilecek adımlar ise bilgisayar üzerinden de telefon üzerinden de aynıdır.
  • Karşınıza gelen sayfada kişisel bilgilerinizi girmeniz gereken bir alan vardır. Bu alanları eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalısınız.
  • Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra Devam butonuna basarak telefonumuza doğrulama kodu gelmesini sağlamalısınız.
  • Telefonumuza gelen doğrulama kodunu sayfada bulunan ilgili yere yazıyoruz ve devam butonuna basıyoruz ve kaydımız tamamlanmış oluyor.
  • Son olarak sistem sizden ininal kartı eklememizi isteyecektir.

İninal cüzdan uygulaması

İninal cüzdan uygulaması, cep telefonu, tablet gibi cihazlara indirilebilmektedir. Bu uygulama sayesinde kart sahipleri işlemlerini daha kolay şekilde halledebilir. Google Play ve App Store aracılığı ile indirebileceğiniz bu uygulamadan karttaki bakiyenizi görebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaptığınız son işlemleri, oyun e-pinleri satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Fatura ödemelerinizi de bu uygulama aracılığı ile kolayca yapabilirsiniz. Öte yandan istediğiniz ininal’lıya da 7/24 kolayca para gönderebileceğiniz cep telefonundaki cüzdanınız İninal kart indirerek avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

İninal kart yaş sınırı var mı?

Alışveriş yapmak için kullanılan bu kartı 13 yaşından büyük olan herkes alabilmektedir. Veli gözetiminde kullanacak kişiler için de yaş sınırı yoktur. 13 yaşından büyük olan kişiler yukarıda bahsettiğimiz satış noktalarından belli bir ücret karşılığında bu karta sahip olabilirler.

İninal karta nasıl para yüklenir?

Karta para yüklemek isteyen kullanıcılar tüm banka ATM’lerinden bu işlemi gerçekleştirebilir. Bankaların ATM’ lerinden ve satış noktaları üzerinden Ininal Cüzdan’a tanımlı banka  yada kredi kartın EFT ve havale ile ve 75.000’den fazla anlaşmalı yükleme noktasından bakiye yüklemesi yaparak ön ödemeli olarak paranızı harcayabilirsiniz.

Para yükleme işlemi için şu adımları takip etmelisiniz:

  • Ziraat Bankası; TR 56 0001 0022 4778 6851 6750 02 IBAN numarası ve açıklama alanına yalnızca aktif kullandığın sanal ve fiziksel kartının arkasındaki 13 haneli barkod numarasını aralarında boşluk bırakmadan girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.
  • QNB Finansbank; IBAN numarası alanına: TR 88 0011 1000 0000 0098 7265 91 yazarak ve açıklama alanına yalnızca aktif kullandığın sanal ve fiziksel kartının arkasındaki 13 haneli barkod numarasını aralarında boşluk bırakmadan girerek işlemi tamamlamış olacaksınız.
  • Türkiye İş Bankası; TR 38 0006 4000 0011 3930 0365 81 IBAN girilerek ardından açıklama alanına yalnızca aktif kullandığın sanal veya fiziksel kartının arkasındaki 13 haneli barkod numarasını aralarında boşluk bırakmadan girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.
  • Akbank; IBAN numarası alanına TR 36 0004 6007 8988 8000 0693 61 yazılır ve açıklama alanına yalnızca aktif kullanılan sanal veya fiziksel kartın arkasındaki 13 haneli barkod numarasını aralarında boşluk bırakmadan girip işlemi tamamlanmalıdır.
  • Garanti; IBAN numarası alanına TR 83 0006 2000 1190 0006 2940 29 yazılır ve açıklama alanına yalnızca aktif kullanılan sanal ya da fiziksel kartının arkasındaki 13 haneli barkod numarasını aralarında boşluk bırakmadan girip işlemi tamamlanmalıdır. Bu işlem için alıcı adı kısmına da İninal Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. yazılmalıdır.
  • Vakıfbank; IBAN numarası alanına: TR 82 0001 5001 5800 7312 0246 27 yaz ve açıklama alanına yalnızca aktif kullandığın sanal ve fiziksel kartının arkasındaki 13 haneli barkod numarasını aralarında boşluk bırakmadan girerek işlemi bitirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra diğer bankalardan EFT aracılığı ile bakiye yüklemeyi ise TR 36 0004 6007 8988 8000 0693 61 yazılır, açıklama alanına kartının arkasındaki 13 haneli barkod numarasını yazarak Açıklama alanına İninal Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş yazıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İninal kart bakiye yükleme ücreti nedir?

  • PTT Matik’ler ve banka ATM’lerde yükleme ücreti; Yatırılan tutarın %1.15’i + 1,04 TL’dir. 100 TL yüklemede bakiyeden toplamda 2,19 TL eksilir. Böylece karta 97,81 TL yüklenir.
  • İninal cüzdan uygulamasında kredi ve banka kartı ile; Ücretsiz
  • Migros, Kipa ve Macrocenter kasalar; 2 TL
  • N Kolay noktaları; 2 TL
  • Pratik İşlem noktaları; Ücretsiz
  • Şok Market kasalar; Ücretsiz
  • Teknosa kasaları; 2 TL
  • Havale ve EFT ile; Ücretsiz’dir.

Bunların yanı sıra bu karttan yıllık 300 TL çekim ücreti olarak da %15’i + 1,04 TL iken bakiye aktarım ücretleri ise 1 TL’dir.

İninal kart numarası nerede yazar?

16 haneli kart numarası kartın arka yüzünde yazmaktadır.


Son Güncelleme: 25.12.2021 11:01
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Anahtar Kelimeler:
IninalKartAlışverişYaş
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