ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!

ING’ye yeni gelen müşteriler 31 Ağustos tarihine dek 50 bin TL’ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Kampanya, 36 aya dek vade ile, Kredim Güvende Hayat Sigortasıyla kullanılan krediler için geçerli.

Kampanyaya dair detaylar şöyle;