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ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!

ING yeni müşterilerine özel bir kampanya düzenledi. Banka yeni müşterilerine özel, yüzde 1,35’ten başlayan faiz oranları ile 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor. İşte tüm detaylar…

25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:57
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
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ING’ye yeni gelen müşteriler 31 Ağustos tarihine dek 50 bin TL’ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Kampanya, 36 aya dek vade ile, Kredim Güvende Hayat Sigortasıyla kullanılan krediler için geçerli.

Kampanyaya dair detaylar şöyle;

  • Yüzde 1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ile üstündeki yeni müşteriler faydalanabiliyor.
  • Kredi tahsis ücreti, kredi miktarının yüzde 0,5’i olarak kredi tahsis ücretinin üstünden yüzde beş Banka Sigorta Muamele Vergisi alınıyor.
  • ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiği zaman kefil ile gelir belgesi talep etme ve uygun görülmediği kredi başvuru işlemlerini onaylamama hakkı bulunuyor.
  • Dosya masrafı kredi miktarının binde beşi kadar alınıyor.
  • Önceden ING müşterisi olanlar kampanyaya dahil edilmiyor.

Son Güncelleme: 25.08.2021 16:57
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