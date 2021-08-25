ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!

Kampanyaya dair detaylar şöyle;
- Yüzde 1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ile üstündeki yeni müşteriler faydalanabiliyor.
- Kredi tahsis ücreti, kredi miktarının yüzde 0,5’i olarak kredi tahsis ücretinin üstünden yüzde beş Banka Sigorta Muamele Vergisi alınıyor.
- ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiği zaman kefil ile gelir belgesi talep etme ve uygun görülmediği kredi başvuru işlemlerini onaylamama hakkı bulunuyor.
- Dosya masrafı kredi miktarının binde beşi kadar alınıyor.
- Önceden ING müşterisi olanlar kampanyaya dahil edilmiyor.
Son Güncelleme: 25.08.2021 16:57