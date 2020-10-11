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ING Bank'tan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası! 50.000 TL kredi çek, 3 ay sonra ödemeye başla

ING Bank tarafından yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. 50.000 TL ihtiyaç kredisi veren banka, dileyen müşterilerine 3 ay sonra ödeme imkanı sunmaktadır.

11 Ekim 2020 Pazar 18:13
ING Bank'tan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası! 50.000 TL kredi çek, 3 ay sonra ödemeye başla
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Bankalar tarafından vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi adına yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. İlk olarak Halkbank tarafından başlatılan kampanya ING Bank’ta katılırken, ihtiyaç kredisi çekecek olan kişilere 50.000 TL’lik kredi imkanı veriliyor.

ING Bank’tan 3 ay geri ödemesiz dönemli 50.000 TL kredi desteği müjdesi geldi

ING Bank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasına göre kişiler 50.000 TL’ye varan kredi imkanına sahip olacak. İhtiyaç kredi adı altında başvurulacak olan krediyi alan kişiler, dilerlerse kredi ödemelerine 3 ay sonra başlayabilecek.

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?


ING Bank’ın başlattığı yeni kredi kampanyasına başvuracak kişilerden bazı belgeler istenmektedir. Bankaya teslim edilmesi gereken belgeler şu şekilde açıklanmıştır:

  • Kimlik, pasaport veya ehliyet belgesi
  • T.C. vatandaşı olmayanların oturma belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Kişinin evine ait bir fatura öneği
  • Kişiye ait aylık gelir belgesi

ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç?

Yeni kampanya kapsamında müşterilerin 50.000 TL ihtiyaç kredisi veren ING Bank, bu kredi için 1,24 faiz oranı belirlemiştir. Krediyi kullanacak kişilerin faizlendirilmesi bu oran üzerinden yapılacaktır.

50.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için ING Bank kredi hesaplama ekranı 2020

ING Bank’a ihtiyaç kredisi kampanyası için başvuran kişilere verilecek olan 50.000 TL’lik kredinin aylık ödemesi 1,24 faiz oranına göre 1.804 TL olarak hesaplanmıştır. BDDK tarafından alınan kararlar doğrultusunda ihtiyaç kredileri için en fazla 36 aya varan vade seçenekleri sunulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ihtiyaç kredisine başvuran kişilerin 50.000 TL kredi için ödeyecekleri aylık ödeme en az olarak 1.804 TL olarak belirlenmiştir.

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Nasıl kredi çekilir?

ING Bank tarafından verilen kredilerden kullanmak isteyen kişiler, bu kredilere birden farklı yollardan ulaşabilmektedir. Kişilere bizzat banka şubelerinden kredi imkanı sunan ING Bank, diğer yandan intenet bankacılığı ve mobil şube uygulaması üzerinden de müşterilerine kredi imkanı tanımaktadır.



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
ING BankIhtiyaç Kredisi
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