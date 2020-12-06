ING Bank'tan 3 ay ertelemeli ayda 74 TL taksitle kredi!

ING Bank son yılların en büyük kredi kampanyasını müşterilerinin hizmetine sundu. Kampanya ile 3 ay erteleme imkanı elde eden müşteriler, aylık 74 TL taksit ödeyerek kredi kullanabilecek. Kredi başvuruları hem intenetten hem de ING Bank şubelerinden yapılabilecek.

ING Bank’tan 3 ay ertelemeli kredi!

Türkiye’deki özel bankalardan biri olan ING Bank, 3 ay ertelemeli kredi hizmetini duyurdu. Aylık 74 TL taksitle ödeyebileceğiniz krediye intenet, şubeler, mobil bankacılık ve müşteri hizmetleri aracılığıyla başvuru yapılabiliyor.

3 ay ertelemeli krediye başvuru yapacak kişilerin en az 3 aylık sigortalı olması şartı aranırken, kredi notlarının da kritik seviyede olmaması gerekiyor. Kredi notu yetersiz olan kişiler kefil ya da teminat göstererek başvuruda bulunabilir. Kredi notu yüksek olan kişiler ise herhangi bir güvence göstermeden kredilerini alabilirler.

ING Bank ertelemeli kredi için gerekli belgeler

Başvuru sahibinin T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ya da oturma izin belgesi,

Başvuru sahibi adına kayıtlı son 3 aya ait ikametgah belgesi,

Emekliler, tüzel kişiler ve çalışanlar için gelir belgesi talep edilmektedir.

ING Bank 74 TL taksitli kredi önek ödeme planı