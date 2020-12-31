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ING Bank’tan 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde ekonomiyi oldukça olumsuz etkiledi. Durum böyle olunca da bankalar, vatandaşlara uygun faizli kredi imkanları sunmaya başladı. Bu imkanlardan birisi de ING Bank’ın 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi. Peki, bu kredi nasıl alınır, detayları nedir?

31 Aralık 2020 Perşembe 11:29
ING Bank’tan 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi
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Koronavirüs birçok alanda hayatımızı olumsuz etkiledi. Vatandaşların, başta sağlık olmak üzere, ekonomik anlamda da oldukça sıkıntı yaşadığı bir dönem oldu. Son dönemde vaka sayılarının artması ile tedbirlerin yeniden alınması, vatandaşı ekonomik anlamda daha da sıkıntıya soktu.

 

Vatandaşlar, ekonomik anlamda rahatlamak için bankaların kredi fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Salgının başlamasından beri farklı bankalar, farklı kredi imkanları sunmaya başladı. Bu imkanlardan bir tanesi de ING Bank’ın sunduğu ihtiyaç kredisi seçeneği. ING Bank, müşterilerine 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli toplam 20 bin TL ihtiyaç kredisi seçeneğini sunuyor. Faizin 1,44 olarak belirlenmesi, bu krediye olan talebi de arttırıyor.

 

Başvuru için herhangi bir teminat gerekmiyor. Krediyi almak isteyen kişiler, kendilerine en yakın ING Bank şubesine giderek veya ING Bank’ın intenet adresinden başvuru yapabilir. İntenet üzerinden başvuru yapmak isteyenler, aşağıda bulunan linkten başvuru yapabilirler.

 

https://www.ing.com.tr/tr/ihtiyac-kredisi



Son Güncelleme: 31.12.2020 11:29
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Anahtar Kelimeler:
ING BankKrediIhtiyaç KredisiEkonomiKoronavirüs
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