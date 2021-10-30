ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi

Günlük hayattaki ihtiyaçlarını tamamlamak amacıyla ek para arayışlarına devam eden insanlar zaman zaman bankaların ihtiyaç kredilerine başvurabiliyor. Türkiye’nin önemli bankalarından birisi olan ING Bankası ise bu konuda vatandaşa can suyu olmak için geliyor. ING Bankası müşterisi olan vatandaşlara 15 bin TL’lik ihtiyaç kredisi vereceği müjdesini verdi. Krediye başvurmak isteyen kişiler ise ‘’ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir?’’ sorusunun yanıtını bulmak için intenet üzerinden araştırma yapıyor.
ING Bankası 15 bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?
ING Bankası’nın 15 bin TL’lik ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşları kredi notunun yüksek olması, yasal icra takibinin olmaması ve sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler ING Bankası şubelerine, mobil uygulamasına, intenet bankacılığı sistemine ve müşteri hizmetleri numarasına müracaat ederek başvurularını yapabilirler.