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ING Bank ‘tan 3 ay ertelemeli 15.000 TL kredi ve başvuru koşulları

ING Banktan nakit ihtiyacı olanlar için uygun faizli kredi imkanı sunuluyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:52
ING Bank ‘tan 3 ay ertelemeli 15.000 TL kredi ve başvuru koşulları
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ING Bank, nakit para ihtiyacı olan kişilere cepte kredi kampanyası ile şubeye gitmeden kredi çekme imkanı veriyor. Bu e-kredi paketinden İNG Bankın hem müşterileri hem de müşteri olmayanlar yararlanabiliyor.

Her bankanın faiz oranı kendine göre değişiklik gösterirken son zamanlarda faizler yükselişe geçti Bu kapsamda acil nakit ihtiyacı olanlar ise en uygun faizli bankaları araştırıyor. Covid-19 salgını nedeni ile dışarı çıkmak istemeyenler, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyenler için ING Bank şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital ortamda kredi çekebilme imkanı sunuyor. Bu kapsamda ING Bank 3 ay ertelemeli olarak e-kredi kampanyası ile 15 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

E-kredi detayları

ING Bank nakit ihtiyacı olan kişilere kredi imkanı sunuyor. Bu krediyi hem müşterilerine hem de müşterisi olmayanlara veriyor. Bu krediyi çekerken bankaya gitmeye gerek kalmıyor. Bu işlemi dijital ortamda halledebiliyorsunuz. Bu kampanya kapsamında 36 ay vade ile ve 3 ay erteleme imkanı ile kredi çekebiliyorsunuz.

Bu kredi kampanyası kapsamında faiz oranı %1,49 olacak. Bu faiz ile kredi çekmek isteyenlerin kredi puanı 1850 ve üzeri olmalıdır. Eğer ki kredi notunuz daha düşük ise faiz oranları daha yüksek oluyor.

Krediye başvuru koşulları

  • Kredi vade seçeneği 3-36 ay şeklindedir. Talep edilen dosya masrafı da kredi tutarının binde beşi olmaktadır.
  • Faiz oranı %1,49 ile %2,39 arasında olmaktadır.
  • 3 ay erteleme imkanında 5 bin 1 TL ve 50 bin TL arasında kredi tutarlarında 36 ay vade imkanı verilmektedir.
  • %1,49 faiz, kredi notu 1850’nin üzerinde olanlar için geçerlidir. Puanı belirtilenden az ise faiz artmaktadır. Bu faiz oranları 3 bin TL-50 bin TL arasında olan miktarlarda 3 ay ve 36 ay vade arasında olacak şekilde kredi çekilmektedir.

Aylık taksit miktarı, kredi önek hesaplama tablosu

5 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 467 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 5,559,92 TL

Kredi tahsis ücreti : 25 TL

5 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 252 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 6,193,20 TL

Kredi tahsis ücreti : 25 TL

5 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 190 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 6,823,80 TL

Kredi tahsis ücreti : 25 TL

10 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 933 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 11,199,96 TL

Kredi tahsis ücreti : 50 TL

10 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 516 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 12,386,40 TL

Kredi tahsis ücreti : 50 TL

10 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 379 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 13,647,60 TL

Kredi tahsis ücreti : 50 TL

15 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.400 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 16.799,88 TL

Kredi tahsis ücreti : 75 TL

 

15 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 774 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 18.579,60 TL

Kredi tahsis ücreti : 75 TL

15 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 569 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 20,471,04 TL

Kredi tahsis ücreti : 75 TL

20 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.867 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 22,399,92 TL

Kredi tahsis ücreti : 100 TL

20 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.032 TL  

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 24,772,80 TL

Kredi tahsis ücreti : 100 TL

20 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 758 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 27,294,84 TL

Kredi tahsis ücreti : 100 TL

 

30 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 2.800 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 33,599,76 TL

Kredi tahsis ücreti : 150 TL

30 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.548 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 37,159,20 TL

Kredi tahsis ücreti : 150 TL

30 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.137 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 40,942,44 TL

Kredi tahsis ücreti :  150 TL

40 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 3.733 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 44,794,72 TL

Kredi tahsis ücreti : 200 TL

40 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 2.064 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 49,545,60 TL

Kredi tahsis ücreti : 200 TL

 

40 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.516 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 54.589,68 TL

Kredi tahsis ücreti : 200 TL

50 bin TL için;

Vade: 12 ay

Ayda ödenecek tutar: 4.667 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 55.999,68 TL

Kredi tahsis ücreti : 250 TL

50 bin TL için;

Vade: 24 ay

Ayda ödenecek tutar: 2.580 TL

Faiz Oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 61.932,00 TL

Kredi tahsis ücreti : 250 TL

50 bin TL için;

Vade: 36 ay

Ayda ödenecek tutar: 1.895 TL

Faiz oranı: %1,49

Toplam geri ödenecek miktar: 68,237,28 TL

Kredi tahsis ücreti: 250 TL

Banka müşterisi olmayanlar kredileri onaylandığında gereken belgeler kurye aracılığı ile adrese gönderilir. Bu sayede banka şubesine gitmeye gerek kalmaz.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:52
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ıngbankKrediBankKredileri
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