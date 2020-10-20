ING Bank kredi kartı başvurusu işlemleri ve merak edilenler

ING Bank farklı kredi kartı türleri ile müşterilerine avantajlı kartlar sunmaktadır. ING Bonus Card, ING Pegasus BolBol Premium Kart, Light Kart, Turuncu Ekstra Kart gibi çeşitleri bulunan kartın başvuru işlemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir.

ING Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING kartı başvuruları intenetten ve şubelerden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 0850 222 0 600 numaralı müşteri hizmetleri servisini arayarak da kart başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kart başvursunu SMS ile gerçekleştirmek isteyen kişiler 2205’e KART yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını göndererek de başvuru yapabilirler.

ING Kredi Kartı Seçenekleri Nelerdir?

ING Kart’ın Bonus Card, ING Pegasus BolBol Premium Kart, Light Kart, Turuncu Ekstra Kart seçenekleri bulunmaktadır.

ING Light Kart’a başvuru yapmak isteyenler 0850 222 0 600 numarasından, şubelerden, intenetten ve SMS yoluyla başvuru yapabilmektedir. Pegasus BolBol Classic Kart başvuru işlemi için 0850 222 0 600 numarasından, şubelerden, intenetten ve 2205’e PGS boşluk TC yazarak başvuru yapılabilmektedir.

ING Kredi Kartı Faiz Oranları Kaçtır?

ING Kredi kartı faiz oranları çeşitlilik göstermektedir. ING Bank’ta Kredi Kartı Kredi Faizi %2.1, Kredi Kartı Gecikme Faizi %2.65, Taksitin Olsun %2.15, Artı Taksitin Olsun %2.15, Harcama Ertelemen Olsun %2.15, Faturan Taksitli Olsun %2.15, Kredi Kartı Nakit Avans Faizi % 2,15 ve Kredi Kartı JetAvans Faiz % 2,25 faiz oranlarına sahiptir.

Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Kredi kartı başvurusu sorgulama için 0850 222 0 600 nolu müşteri hizmetleri aranabilmektedir.

Limit İşlemleri Nasıl Yapılır?

Limit azaltma ve arttırma işlemleri için mobil uygulamanın yanı sıra şubeler ve müşteri hizmetleri de kullanılabilmektedir. Bu yollarla lmit arttırma veya azaltma kolayca yapılabilmektedir.

Nakit Çekim Faiz Oranı Yüzde Kaçtır?

ING banktan yapılan nakit çekim işlemlerinde aynı bankadan çekim yapma halinde %4 orana ek olarak 8 TL, farklı banka olması halinde ise 10 TL yurt dışı durumlarında 5 dolar eklenmektedir.

Başvuru Onaylanmama Nedenleri Nelerdir?

ING Banka yapılan kredi başvurusunun onaylanmama nedenleri birden fazla olabilir. Bunlardan ilki kredi kartında ya da şirketlerde borç bulunmasıdır. Ayrıca harcamanın gelirden dört kat fazla olması halinde de başvuru onaylanmayabilmektedir. İcra ve haciz durumlarında da ING bank kredi başvurusu onaylanmayabilir.

Kredi Kartı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Kredi kartı başvurusu 14 gün içinde açıklanmaktadır. Başvuru sorgulama işlemleri ise mobil uygulamadan SMS ile ve müşteri hizmetlerini arayarak, şubelere giderek öğrenilebilmektedir.