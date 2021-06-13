ING Bank faizsiz kredi için yarın son gün

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ING Bank’tan müjdeli haber geldi. Banka, Haziran ayı için hazırladığı kampanyasında faizsiz 5 bin TL kredi vereceğini açıkladı. Yalnızca ilk başvuru yapanların yararlanabileceği kredide 12 ay vade imkanı vatandaşları bekliyor.

ING Bank’tan faizsiz 5 bin TL kredi!

Başvuru için yarın son gün

ING Bank’tan gelen açıklamalara göre, 14 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapan ilk 5 bin kişi, faizsiz 5 bin TL kredi kampanyasından faydalanabilecek. Vatandaşların dijital bankacılık üzerinden yapacakları başvurularının onaylanması durumunda, 12 ay vadeli 0 faizli 5 bin TL kredilerini hemen kullanmaya başlayabilecekler.

ING Bank’ın kredi kampanyası için başvurular yarın sona eriyor. Bu kampanyadan sadece ING müşterileri faydalanabiliyor. Sizde ING müşterisiyseniz 14 Haziran’dan önce başvurunuzu yapabilirsiniz.