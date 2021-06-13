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ING Bank faizsiz kredi için yarın son gün

ING Bank'ın duyurmuş olduğu faizsiz kredi için yarın son gün. ING Bank müşterileri 14 Haziran tarihine kadar başvurularını gerçekleştirerek, 5 bin TL kredilerini kullanmaya başlayabilecekler.

13 Haziran 2021 Pazar 22:46
ING Bank faizsiz kredi için yarın son gün
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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ING Bank’tan müjdeli haber geldi. Banka, Haziran ayı için hazırladığı kampanyasında faizsiz 5 bin TL kredi vereceğini açıkladı. Yalnızca ilk başvuru yapanların yararlanabileceği kredide 12 ay vade imkanı vatandaşları bekliyor.

ING Bank’tan faizsiz 5 bin TL kredi!

ING Bank’tan gelen açıklamalara göre, 14 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapan ilk 5 bin kişi, faizsiz 5 bin TL kredi kampanyasından faydalanabilecek. Vatandaşların dijital bankacılık üzerinden yapacakları başvurularının onaylanması durumunda, 12 ay vadeli 0 faizli 5 bin TL kredilerini hemen kullanmaya başlayabilecekler.

Başvuru için yarın son gün

ING Bank’ın kredi kampanyası için başvurular yarın sona eriyor. Bu kampanyadan sadece ING müşterileri faydalanabiliyor. Sizde ING müşterisiyseniz 14 Haziran’dan önce başvurunuzu yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 13.06.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
ING Bankıng Bank Faizsiz Kredi
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