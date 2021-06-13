ING Bank faizsiz kredi için yarın son gün

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ING Bank’tan müjdeli haber geldi. Banka, Haziran ayı için hazırladığı kampanyasında faizsiz 5 bin TL kredi vereceğini açıkladı. Yalnızca ilk başvuru yapanların yararlanabileceği kredide 12 ay vade imkanı vatandaşları bekliyor.
ING Bank’tan faizsiz 5 bin TL kredi!
Başvuru için yarın son gün
ING Bank’ın kredi kampanyası için başvurular yarın sona eriyor. Bu kampanyadan sadece ING müşterileri faydalanabiliyor. Sizde ING müşterisiyseniz 14 Haziran’dan önce başvurunuzu yapabilirsiniz.
Son Güncelleme: 13.06.2021 22:46