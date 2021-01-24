İnekbank ve sütbank nedir, nasıl para kazanılır?

İnekbank ve Sütbank sistemi merak konusu oldu. 2017 yılında kurulan sistem online olarak işlemektedir. Proje kapsamında vatandaşlar belirli firmalardan hayvan satın alıyor. Ülkemizde birçok firma bu işi yapıyor ancak bazı firmaların vatandaşlar mağdur ettiği de biliniyor.

İnekbank nedir, nasıl para kazanılır?

İnekbank uygulaması online bir uygulamadır. Bir firmanın satışa çıkardığı ineklerden satın alınır. Daha sonra bu ineklerin sonraki satışlarıyla birlikte para kazanılır. Uygulamanın öncüsü Konya Şeker yani Torku markasıdır. Bu firma Tosun banka adıyla Türkiye’de bu işi yapan ilk firmadır. Firmanın satışa sunduğu ineklerden iki tane alındığında şirkete ortak olunur ve şirketin kazandığı ücrete göre payınıza düşen ödemeyi alırsınız.

DKC Süt Bank

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi’nde bulunan firma en risksiz şirketlerin başında geliyor. Şirket 7 bin lira ile yatırım yapan kişilere aylık 180 litre süt parası ödemesi yapıyor. İnekler yılın iki ayı süt vermediği için yatırımcılara yılda 10 ay ödeme yapılır.

Yeşilyurt hayvancılık

Yine Konya ilinin Karapınar ilçesinde bulunan Yeşilyurt Hayvancılık firması yatırımcılar adına hayvan alımı yapıyor. Hayvanların bakım, yem, veteriner gibi ihtiyaçlarını karşılayan firma hayvan sahiplerinden ücret almıyor.

Yeşilyurt Hayvancılık firmasına yatırım yapan kişilere 12 ay boyunda süt parası ödemesi yapılıyor. 6 bin lira yatırım yapan bir kişi 12 ay boyunca kazanca göre kendi payını alıyor.

Tuğrul Hayvancılık

Konya’da bulunan bir diğer firmada Tuğrul Hayvancılıktır. Bu firma en az 7 bin liralık yatırımla giriş alıyor. Firmaya yatırım yapan kişiye günlük 150 litre süt parası veriliyor. Öte yandan firmanın hayvanları sigortalı olduğundan yatırımlar güvence altındadır. Yatırımların süresi ise iki yıldır. İki yılın ardından yatırımcı yatırdığı parayı alıp sistemden çıkabilir. Süt parası ödemeleri ise aylık olarak hesaplara aktarılır.

Sütbank sisteminde firmalar ne kadar kazanıyor?

Sütbank sistemi bu firmaların yatırımcılarından aldığı ödemelerle hayvan alımları ve bu hayvanların sütlerinin satmasıyla para kazanmaz. Firmalar hayvanların buzağılarını alır ve bu buzağılardan bir çiftlik oluşturur. Firmaların asıl para kazandığı alan besiciliktir. Ancak yatırımcılar kendi ücretlerine oranlara süt paralarıyla iyi oranda kazanç elde eder. Bu nedenle yatırımcı firma hayvanların bakımı, sütlerin satılması gibi alanlarda işlemleri yapıp aracı olduğundan hayvanların buzağılarını alır ve buzağılardan kurduğu çiftlikle besicilik yapar. Besicilikle de oldukça yüksek kazanç elde ederler. Ancak besicilik uzun vadeli bir yatırımdır. Yavru buzağının büyümesi beklenir ve büyüdükten sonra kazanç elde edilir.