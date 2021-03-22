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İmza beyannamesi nereden, alınır? 2021 imza beyannamesi çıkarma işlemleri

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen İmza beyannamesi nereden, alınır? imza beyannamesi çıkarma işlemleri hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz aratak İmza beyannamesi nereden, alınır? imza beyannamesi çıkarma işlemleri hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 07:08
İmza beyannamesi nereden, alınır? 2021 imza beyannamesi çıkarma işlemleri
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 22.03.2021 07:08
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