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İmza beyannamesi nereden, alınır? 2020 imza beyannamesi çıkarma işlemleri

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören İmza beyannamesi nereden, alınır? imza beyannamesi çıkarma işlemleri ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi inceleyerek İmza beyannamesi nereden, alınır? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:09
İmza beyannamesi nereden, alınır? 2020 imza beyannamesi çıkarma işlemleri
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:09
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