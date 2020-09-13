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İmza beyannamesi neden istenir? 2020 imza beyannamesi nerelerde kullanılır?

Türkiye basınında yankı uyandıran İmza beyannamesi neden istenir? imza beyannamesi nerelerde kullanılır? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 13 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve İmza beyannamesi neden istenir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:31
İmza beyannamesi neden istenir? 2020 imza beyannamesi nerelerde kullanılır?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:31
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