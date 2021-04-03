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İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? imza beyannamesi ne işe yarar? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 03.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:30
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 03.04.2021 12:30
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