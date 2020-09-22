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İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2020 imza beyannamesi ne işe yarar?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? imza beyannamesi ne işe yarar? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? imza beyannamesi ne işe yarar? hakkındaki güncel bilgileri 22 Eylül 2020 Salı tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 22:33
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2020 imza beyannamesi ne işe yarar?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 22.09.2020 22:33
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