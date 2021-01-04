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İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? 2021 imza beyannamesi nasıl iptal edilir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? imza beyannamesi nasıl iptal edilir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 4 Ocak Pazartesi 20:18 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:18
İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? 2021 imza beyannamesi nasıl iptal edilir?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:18
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