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İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? 2020 imza beyannamesi nasıl iptal edilir?

İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? imza beyannamesi nasıl iptal edilir? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? imza beyannamesi nasıl iptal edilir? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 25 Ağustos 2020 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 02:01
İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? 2020 imza beyannamesi nasıl iptal edilir?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 02:01
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